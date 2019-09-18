Katılım bankaları, üreten iş dünyasının hizmetinde

Dünyada katılım bankacılığına olan ihtiyaç hızla artmaya devam ediyor. Sadece İslam ülkelerinde değil dünyanın farklı coğrafyalarında da faizsiz bankacılık sistemini kullanma oranları artış gösteriyor. EY’nin son raporuna göre dünya ekonomisinde halen önemli bir yere sahip olan hızlı büyüyen pazarların daha önemli bir rol oynayacakları; hızlı büyüyen 25 ülkenin 2020 yılına kadar dünya GSYH’sinin yüzde 50’sini, tüketim harcamalarının yüzde 38’ini ve sabit sermaye yatırımlarının yüzde 55’ini temsil edecekleri öngörülüyor.

BEKLENTİLER ARTTI

Hem devlet politikalarının bir parçası olan hem özel ve kamu yatırımlarının uygulanabilirliğini kolaylaştıran bu sistemin bir diğer tarafı da fonlarıyla bu modeli destekleyen ve bankacılık hizmeti alan iş dünyası... Özellikle Türkiye’de katılım bankacılığının büyümesi ve gelişmesi iş dünyasının da beklentilerini artırdı. Türkiye’de 1980’lerin başlarında inançlarına uygun bankacılık uygulamaları ile hizmet almak isteyen, faizsiz bankacılıkla birlikte insan odaklı ve değer üreten bir yapı hayali kuran iş dünyası aradan geçen 35 yılın ardından beklentilerine ulaştı.