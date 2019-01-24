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Katılım Emeklilik’ten 5 bininci dalya

Faizsiz bireysel emeklilik sisteminin öncü kuruluşu Katılım Emeklilik, 5’inci yaşında 500 bin sözleşmeyi aştı. Şirketin 500 bininci sözleşmesini alan müşterisine sürpriz bir ziyaret yapan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Katılım Emeklilik’in bir milyonuncu sözleşmeye emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

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Katılım Emeklilik, sektördeki beşinci yılında BES’te 500 bin sözleşmeyi aşmış olmanın gururunu yaşıyor. Faizsiz bireysel emeklilik sektöründeki öncü çalışmaları ve ürünleriyle adından söz ettiren Katılım Emeklilik’in 500 bininci müşterisi İstanbul Küçükçekmece’den işletmeci 37 yaşındaki Özgür Ege oldu.
 
Şirketin 500 bininci bireysel emeklilik müşterisini Küçükçekmece’deki işyerinde ziyaret eden Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “500 bininci sözleşme sahibi müşterimiz Özgür Ege’ye ve birikimlerini emanet etmek için bize güvenen tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. Faizsiz bireysel emeklilik sistemindeki yüksek tercih edilme oranlarımızı görmek bizleri çok gururlandırıyor. Faiz nedeniyle bireysel emeklilik ve sigorta sektöründen uzak duran kişileri sisteme dahil etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beş yıl gibi bir sürede hedeflerimizi aşmış olmamız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Yakın gelecekteki hedefimiz bir milyon katılımcıya ulaşmak” şeklinde konuştu.  
 
“Tasarruf alışkanlığı genç yaşta başlamalı”
Katılım Emeklilik’in 500 bininci BES müşterisi olan Özgür Ege de iş yerinde Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek’i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Ege, neden BES yaptırdığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Bir kredi işlemi için gittiğim bankada Katılım Emeklilik’le BES’li olmayı önerdiler. Ben de kabul ettim. Katılım Emeklilik’le tanışmamız bu şekilde oldu. Meğer 500 bininci sözleşmeyi yapan kişi olmuşum. Katılım Emeklilik yetkilileri beni arayarak haber verdiklerinde şaşırdım. Bugün de Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek ziyaretime gelerek BES yaptırdığım için beni kutladı. Herkesin tasarruf yapmasını ve çocuklarının, ailelerinin geleceğine şimdiden yatırım yapmasını tavsiye ediyorum” dedi.
 

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