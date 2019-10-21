''Katma değeri Türkiye’de arayalım''

Değişen dünya düzeninde teknoloji üretimi son derece önemli hale geldi. Gelişmiş ülkeler yapay zeka, endüstri 5.0 ve dijitalleşme konusunda büyük yatırımlar yapıyor. Çin, ABD ve Japonya bu ülkelerin başını çekiyor. Avrupa’da ise Almanya endüstri 5.0’a doğru yol alıyor. Türkiye de, pazar ülke konumuna düşmemek adına, kendi teknolojisini üreterek bu alanda atılımlarını sürdürüyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ile ‘katma değerli ürün üretimi ve ihracatı’ konusunu Patron Katı’nda masaya yatırdık. Kaan, Türkiye’nin katma değerli ürün üretiminde ithalata dayalı bir sistemi benimsememesi gerektiğini savunuyor. Türkiye’nin elinin güçlü olduğu; gıda, tekstil, makine, mobilya, inşaat, demir çelik, otomotiv yan sanayi, yazılım ve savunma sanayi alanlarında katma değerli ürün üretilmesi gerektiğini belirten Kaan, böylece daha verimli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine girilebileceğini belirtiyor…

MÜSİAD’ın 25’inci Genel Kurulu ve yeni Merkez Binası açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı.

Geçen yıl yurt dışı kaynaklı olarak başlatılan ekonomik saldırıların, hükümetin aldığı reform kararlarıyla önlediği ve bir dengeleme sürecinin yaşandığına şahit olduk. Ekonomide tam anlamıyla büyüme sizce ne zaman gerçekleşir?

Evet dış kaynaklı başlatılan ve Türkiye’yi ‘döviz faiz ve enflasyon sarmalı’na sürüklemeye çalışılan bir operasyon gerçekleşti. Alınan önlemlerle birlikte bir dengelenme sürecine girildi. Bu süreç bugüne kadar devam etti, halen saldırılar devam ediyor. Ekonomide bir çıkışa doğru gidiyoruz, ancak henüz büyüme sürecine başlamış değiliz. Son 1 aydır firmalarımızın satışlarına bakıyoruz ve genel bir canlanma olduğu ortada. En hızlı büyüyen sektörlere baktığımızda ise tekstil, turizm, gıda sektörleri başı çekiyor.

Büyüme sürecinin hızlanması için bir öneriniz ya da yol haritanız var mı?

Dünyadaki değişime ayak uydurmamız gerekiyor. İç piyasa ile büyümek sürdürülebilir değil. Türkiye baktığınızda yüzde 5 her zaman büyür. En basit örneği, her yıl 1 milyon nüfus artışı var. Tüketim ile zaten bu büyüme oranını yakalamanız mümkün. Dünyadaki büyüme rakamlarına (ortalama yüzde 1-1.5) baktığımızda, yüzde 5 iyi bir oran, ancak hedeflerimize ulaşmamız için bunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise hammadde kaynaklarının yetersizliği. İhracattaki büyüme önemli ancak, bu büyümenin ithalata dayalı olması ekonomik dengelerde sorun çıkarabiliyor. Yüksek döviz kuru ile yaptığımız ithalat aynı zamanda enflasyonu tetikliyor. İşçilik ve enerji maliyetleri ciddi şekilde arttı. Son şirketlerimizin kredilere ulaşabilir olması da büyük önem arz ediyor.

Katma değerli üretim konusu oldukça kritik. 10 TIR domates ihracatı yerine, 1 çip üretip ihraç etmek ekonomide sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak görülüyor, ne dersiniz?

Dünya yeni bir düzenin içinden geçiyor. Bu süreçte ‘katma değerli üretim’ en kritik konu. Ancak bu yalnızca ‘teknoloji’ odaklı diye algılanmamalı. Örneğin; Türkiye’nin tonaj olarak en fazla ihracat ettiği ürün un. Bunun kilosunu 50 cent’e ihraç ediyoruz. Ancak siz ondan öyle bir katma değer çıkarıyorsunuz ki, bunu 12 dolarlara satabiliyorsunuz. Mesela simit… Katma değerse, bu da bir katma değer. Simit Sarayı buna bir örnek. Eğer markalaştırabiliyorsanız, bunu ABD’de 10-12 dolara satabiliyorsunuz. Örneğin fındık, bunu krema haline getirdiğimiz zaman çok daha ciddi katma değer elde edebiliyorsunuz.

“Türkiye’nin ithalata dayalı ürün üretmesi yerine, elindekileri katma değerli hale getirmesi gerekiyor” diyorsunuz, doğru mu?

Kesinlikle doğru. Almanya sanayide 4.0 konusunu pazarlıyor, çünkü elinde olanı parlatmayı amaçlıyor. Ama biz cep telefonu üretmek için çok fazla çaba gösterirsek ve bütün kaynaklarımızı buna yönlendirirsek başarısız oluruz. Çünkü Çin’in 50 milyar dolar harcadığı cep telefonu bizim üretmemiz çok elzem değil. Bunu yapmayalım demiyoruz, ancak elimizin güçlü olduğu ürünlerde katma değer üretirsek daha başarılı oluruz. Diğer ülkelerin güçlü olmadığı alanlarda biz ön plana çıkalım demek istiyoruz.