13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Katma değerli hizmetlerde 'mağduriyet' gideriliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, 888/898'li numaralarla ilgili katma değerli hizmetlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hatların söz konusu hizmete açılması için 'onay' zorunluluğu getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 888/898'li katma değerli hizmet numaralarına ilişkin tüketicilerden gelen şikayetler üzerine, hatların hizmete açılması için "onay" alınmasına karar verdi.
 
BTK'ya farklı kanallarla iletilen şikayet başvurularında, tüketicilere gönderilen mesajlarda "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği veya hediye çeki kazanıldığı" gibi ifadelere yer verilerek, abonelerin 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarını aramaya yönlendirildiği belirtildi.
 
Tüketicilere mesaj içeriğinde vaat edilen hizmetler sunulmaksızın yüksek faturalar ile karşılaşılması dolayısıyla yaşanan mağduriyetin giderilmesi için söz konusu numaralara hatlarının açık olması için onayı bulunmayan abonelerden 2 ay içinde onay alınmasına karar verildi. Bu sürenin sonunda, onay vermemiş aboneler için hatları 888/898'li numaralara doğru yapılacak aramalara kapatılacak.
 
Yeni aboneliklerde de hatlar 888/898'li numaralara ancak abonenin onay vermesi halinde açık hale getirilecek, onay vermeyen aboneler için kapalı olacak.
 
Hatları 888/898'li numaralarına kapalı olan abonelere, bu numaralara doğru çağrı başlatması halinde bilgilendirme anonsu ücretsiz yapılacak.
 
Kurul kararı kapsamında alınan abone onayları kayıt altına alınarak saklanacak.

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

“İsraillileri ülkeye sokmamak hakkımız”

“İsraillileri ülkeye sokmamak hakkımız”

Dünyanın en yaşlı adamı öldü

Dünyanın en yaşlı adamı öldü

Marmaray seferlerine düzenleme

Marmaray seferlerine düzenleme

Avrasya pazarına Türk damgası

Avrasya pazarına Türk damgası

Eşini darbederek kemiklerini kıran doktora hapis cezası

Eşini darbederek kemiklerini kıran doktora hapis cezası

'Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı'

'Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı'

Terör örgüt Afrin'de sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgüt Afrin'de sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye 'Zeytin Dalı' şehitlerini anıyor

Türkiye 'Zeytin Dalı' şehitlerini anıyor
 

POPÜLER HABERLER

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

'Türkiye'nin Arısı' başardı

'Türkiye'nin Arısı' başardı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA