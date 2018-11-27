Kayak merkezlerinde sezon açılmadan yüzde 70 doluluk oranına ulaşıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, erken rezervasyonla kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranının, henüz büyük bölümünde sezon açılmadan bugün itibarıyla yüzde 70 civarında olduğunu bildirdi.

Erdem, AA muhabirine, kış turizmi denilince ilk akla gelen yerin Uludağ olduğunu söyledi.

Uludağ'ın Türkiye'ye ilkleri yaşattığını ve Türkiye'nin en önemli, bilinen kayak merkezi olduğunu ifade eden Erdem, şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 500 metre yüksekliğe sahip Uludağ'da 18 otel ve 6 bin 800 yatak kapasitesiyle hizmet sunulduğunu aktardı.

"Tanıtım eksikliğimiz var"

Erdem, Uludağ başta olmak üzere Sarıkamış, Erciyes, Palandöken, Ilgaz ve Kartepe gibi kayak merkezlerinin kış turizmine hazır olduğunu vurgulayarak, "Bizim kayak merkezlerimizin, İsviçre'deki Davos, Zermatt veya Leysin ya da Bulgaristan'daki Pamporovo gibi yurt dışında çok bilinmesi için tanıtıma ağırlık vermemiz gerekiyor. Tanıtım eksikliğimiz var." dedi.

Son yıllarda Uludağ'ın yurt dışındaki bilinirliğinin arttığını ve çok sayıda yabancı turistin geldiğini dile getiren Erdem, "Uludağ'ı yurt dışında tanıtıyoruz. Uludağ'da son yıllarda yabancı turistleri görmek mümkün. Özellikle kışın beyaz örtüyle kaplanan Uludağ'ı görmek için Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler var. Erken rezervasyonlarımız başladı. Uludağ için şimdiden yüzde 70 doluluk oranı var." diye konuştu.

"Genel olarak yüzde 70 doluluk oranını yakaladık"

Daha önceleri kayak merkezlerindeki otellerde erken rezervasyon kültürünün pek olmadığını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Aslında eskiden bu dönemlerde pek rezervasyon olmazdı. Çünkü kayak merkezlerinde erken rezervasyon alışkanlığı pek yoktu. Daha çok Akdeniz ve Ege bölgesindeki konaklama tesislerinde erken rezervasyon oluyor. Kayak merkezlerimizdeki otellerde de artık erken rezervasyon anlayışı başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Kayak merkezlerimizde bugün itibarıyla yüzde 70 doluluk oranına ulaşıldı. Hatta Sarıkamış'ta bu sene kış daha erken başladı. Sarıkamış'ta şu anda kayak sezonu açılmış durumda. Uludağ'da da Aralık'ta başlar."

Erdem, yılbaşı ve sömestr tatil dönemleri için Ortadoğu ülkelerindeki turistlerden yoğun talep aldıklarını belirterek, "Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kış dönemi, özellikle yılbaşı ve sömestr tatillerine yönelik yoğun bir talep var. Yüzde 20-25 oranında bir yabancı talep artışı var. Uludağ'da yılbaşı ve sömestr tatillerinde yer bulmak çok zor. Gelen yabancı turistleri bu dönemlerde şehir merkezinde konaklatıyoruz. Teleferik veya kara yoluyla zirveye ulaşımını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.