Kayısı çekirdeğinin kabuğu tankların zırhını koruyor

Yıllık 100 bin ton kuru kayısının üretildiği Malatya’da, 25 bin ton da çekirdek elde ediliyor. Kayısı çekirdeği kentin ekonomisine katkı sağlarken, çekirdekten artakalan kısım da farklı alanlarda değerlendiriliyor. Kayısı çekirdeği ve kabuğu, kırım yapılan fabrikalarda ayrıştırılıyor. Kayısının çekirdeği ve kabuğu, elendikten sonra farklı sektörlerde kullanılıyor. Kayısı çekirdeği, tankların zırhının dış yüzeylerinin korunması ve bakımı için de kullanılıyor. Çekirdeğin kilogramı 60 kuruşa satılan kabuğuyla kentin ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Kömürün fiyatının yükselmesi ise çekirdek kabuğuna ilgiyi artırdı.

’SAVUNMA SANAYİSİNDE KULLANILIYOR’

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Ortalama 20 bin ton civarında çekirdek kabuğumuz var. Bu da şehre ortalama 12 milyon lira civarında katkı sağlıyor. Bunun haricinde de çok kısmi olarak kozmetik sektöründe cilt kremlerinde kullanılmaktadır. Özellikle savunma sanayisinde tankların yüzeyinde koruma olarak kullanılıyor. Savunma sanayisindeki alan dar bir alan orada, sadece üretilen ürünün yüzde 1’lik bir bölümü kullanılıyor. Tank yüzeyini korumada üretici firma, koruma amaçlı kayısı çekirdeği kabuğunu kullanıyor. Çekirdek kabuğunu bizden ham şekilde alan fabrika tank yüzeyini korumak için işlemlerini kayısı çekirdeği kabuğuyla alakalı kendi tesislerinde üretimini yapıyor ama elde edilen kayısı çekirdeğinin kabuğunun yüzde 95’lik kısmını yakıt için kullanılmaktadır. Şehrimize de ciddi anlamda ekonomik katkısı vardır. Şehrimizin ekonomisine katkı anlamında üreticilerimiz ve ihracatçılarımız ellerinden geleni yapmaktadırlar" diye konuştu.

ÇEKİRDEK KABUĞU YOK SATIYOR

Çekirdek kabuğunun yakacak olarak kullanıldığının duyulmasının ardından fiyatların ciddi oranda arttığını kaydeden Özcan, "Geçen yıl fiyatlar 30 kuruşken şu anda 60 kuruş. Tabi kömüre göre biraz dayanıksız görünüyor ama burada yakacak olarak kullanılmasında ciddi anlamda bir artış söz konusudur. Çekirdek kabuğu yok satıyor, diyebiliriz. Şu an temin etmekte zorluk yaşıyoruz, diyebilirim. Bunu yakacak olarak kullanmayı düşünenler, biraz sıra beklemek durumundalar. Şu anda fabrikalarımız bunu kayısı kurutma ünitelerinde kullandıkları için de tüketiciler kayısı çekirdeği kabuğu bulmada sıkıntı çekiyor. Bu sebeple de şu an fiyatlar ciddi anlamda artış gösterdi. Havalarında soğumasıyla fiyatlarda biraz daha artış bekleniyor" dedi.