İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9361
  • EURO
    37,9212
  • ALTIN
    2735.87
  • BIST100
    9928.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kayıt dışı istihdama göz açtırılmıyor: 1 milyar 73 milyon lira ceza kesildi
Ekonomi

Kayıt dışı istihdama göz açtırılmıyor: 1 milyar 73 milyon lira ceza kesildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-temmuz dönemindeki 71 bin 456 iş yeri denetiminde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 1407 işyerinin sahte olduğunu ve 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığını tespit etti.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Kayıt dışı istihdama göz açtırılmıyor: 1 milyar 73 milyon lira ceza kesildi
ABONE OL

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdüren SGK, "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu sektör ve bölgelerde denetimlerine ağırlık veren Kurum, Türkiye genelinde bu yılın ocak-temmuz döneminde 71 bin 456 iş yerini denetledi.

11 KİŞİ KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILDI

Denetimlerde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilirken, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere toplam 1 milyar 73 milyon 333 bin 289 lira ceza kesildi.

Söz konusu dönemde, 1407 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı.

1 PUAN 27 MİLYAR LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, denetimlere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, SGK'nin aktüerya dengesinin ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine dikkati çekerek, bu kapsamda kayıt dışı istihdamla mücadelenin önemini dile getirdi.

Kayıt dışı istihdamda 1 puanlık azalmanın, yüzde 34,5 prim oranına göre yıllık yaklaşık 27,1 milyar liralık gelire karşılık geldiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kayıt dışı istihdam, kurallara uygun hareket ederek sigortalı çalıştırmaya dikkat eden işverenlerle kayıt dışı çalıştıran işverenler arasında haksız rekabete neden olduğu gibi hem çalışan haklarının ihlali hem de ülke ekonomisinin zararı anlamına geliyor. Başta sendikalar olmak üzere sosyal tarafların da desteğiyle kayıt dışıyla mücadelemiz, Türkiye genelinde sektör ayrımı gözetmeksizin etkin bir şekilde sürüyor. 2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranı yüzde 26'ya, tarım dışında ise yüzde 16'ya kadar geriledi. Denetimlerimiz, kayıt dışının yüksek olduğu ve yabancı uyrukluların yoğun olarak çalıştırıldığı sektörlerde artarak devam edecek."

  • istihdam
  • kayıt dışı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.