Kayıtdışı bitince ciroda rekor geldi

Mobilya sektöründe Türkiye’nin en büyük markalarını bünyesinde barındıran ve FETÖ operasyonu sonrası yönetimi TMSF’ye geçen Boydak Holding, hızlı büyümesini sürdürüyor. 2017 yılında rekor ciro elde eden grup, geçen yıl da aynı başarıyı tekrarladı. TMSF Başkanı Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri’deki Boydak Holding merkezinde gurubun 2018 finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin cirosunun 2018’de yüzde 14 artışla, 9.8 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Gülal, geçen yıl kırılan 10 yıllık büyüme rekorunun tazelendiğini söyledi.

İHRACAT ARTIYOR

Başarılı bir finansal tabloyla ülke ekonomisine güç katmaya devam ettiklerini ifade eden Gülal, “Önceki yönetimin kayıt dışı kaynak aktarımlarıyla ilgili raporlamalar devam ediyor. Gerekli incelemeler sürüyor. Gurubun IT ve MASAK denetimleri yapıldı. Savcılıklara teslim ettik. Kayıt dışını bitirdik” dedi.

Boydak Holding’in başarılı bir ekip tarafından yönetildiğini belirten Gülal, millettin emanetine tüm güçleriyle sahip çıktıklarının altını çizdi. “Boydak Holding emin ellerde” diyen Gülal şirketin vergi öncesi karının yüzde 26 arttığını söyledi. Gülal, “Grubun vergi öncesi karı (EBITDA) yüzde 26.5 artışla 1.06 milyar TL’den 1.34 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemlerde ödenen vergiler ise yüzde 52.3’lük artışla 432 milyon TL’den 658 milyon TL’ye ulaşmıştır” dedi. Gülal, Boydak’ın ihracatının geçen yıl yüzde 5.1 arttığını söyledi. Bu rakamın daha da yukarı taşınması gerektiğine dikkat çeken Gülal, 2019’da rekor beklediklerini dile getirdi. “2018 yılındaki zorlu koşullara rağmen ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik” diyen Gülal şunları söyledi: “Grubumuzun 2017’de 372 milyon dolar olan toplam ihracatı yüzde 5.1 artarak 391 milyon dolarına yükselmiştir. 2 yılda toplam yatırımlar ise 419 milyon TL’ye ulaşmıştır.”

AR-GE’YE 13 MİLYON LİRA

Holdingin Ar-Ge yatırımlarının yüzde 14 arttığı bilgisini veren Gülal, “Üreten Türkiye’nin sanayisinde önemli aktörlerden olmaya devam ediyoruz”dedi. Gülal, Ar-Ge harcamalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: ‘’Mobilyadan enerjiye demir-çelikten tekstile kadar 8 farklı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding’in ARGE-ÜRGE harcamaları yüzde 14.7 yükselişle 13.9 milyon TL’den 16 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’nin en önemli mobilya markaları olan İstikbal, Bellona ve Mondi’nin mağazacılık alanındaki atılımlarına hem yurtiçi hem de yurtdışında 2018 yılında açılan yeni mağazalar ile devam ediyor.”