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Ekonomi

Kayseri Stadına enerji geldi!

Sürdürülebilir gelecek ve temiz enerji üretim vizyonu ile kurulu gücünü günden güne büyüten RHG Enertürk Enerji, Kayserispor maçlarının oynandığı stada isim sponsoru oldu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
Kayseri Stadına enerji geldi!
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Kayseri'nin sanayi devi Erciyes Anadolu Holding'in yenilenebilir enerji alanındaki güçlü yatırımı RHG EnerTürk Enerji, Kayserispor stadyumuna isim sponsoru oldu.

Kayseri'nin eğitim, sağlık, kültür ve spor yaşamını her dönem farklı projelerle destekleyen holding, İstikbal Mobilya ve Hes Kablo markalarıyla da Kayserispor'un destekçisi olmuştu.

33 bin kişi kapasitesiyle Kayseri'de futbol severlerin buluşma noktası olan stadyuma 3 yıl isim sponsorluğu yapacak olan RHG EnerTürk Enerji, Türkiye çapında yenilenebilir enerji santralleri ile tanınıyor.

Hidroelektrik, Rüzgar ve Güneş enerjisi alanında toplam kurulu gücü 534 MW olan ve önümüzdeki dönemde bu gücü 849 MW'a çıkarmayı planlayan RHG Enertürk Enerji aynı zamanda Türkiye'de Elektrikli Araç ŞarjAğı İşletmeciliği lisansını ilk alan firmalar arasında yer alıyor.

RHG EnerTürk Enerji Stadında gerçekleştirilen imza törenine Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü MuratAksu ve çok sayıda davetli katıldı.

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