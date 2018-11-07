Kayseri'de Ebulhayır Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ, Kayseri'ye yaptığı yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda uygulamaya koydukları modern sulama projeleriyle tarımda verim artışını, üretim deseninin çeşitlenmesini, çiftçi gelirlerinde artış sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Çalışmaları tamamlanmak üzere olan Ebulhayır Barajı'nda su tutulduğunu belirten Aydın, barajda depolanacak su ile 3 bin 960 dekar arazinin sulanacağını kaydetti.

Barajın 2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktaran Aydın, projenin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 295 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.