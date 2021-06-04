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Ekonomi

Kayseri'de kırsal bölgelerdeki tarımsal yatırımlara devlet desteği

Kayseri'de Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Programı (KKDP) kapsamında 52 yatırımcıya 31 milyon lira hibe desteği verileceği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kırsalın kalkınmasının, ülkenin kalkınması anlamına geldiğini ifade etti.

AA04 Haziran 2021 Cuma 17:39 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 17:39
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı KKDP kapsamında, hayvansal üretim, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, soğuk hava deposu, işletmelerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji üretimi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu alanlarında yatırım yapacak 52 yatırımcının projesini desteklenmeye uygun buldu.

Yatırımcılara toplam tutarı yaklaşık 63 milyon lira olan projeler için 31 milyon lira hibe desteği verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kırsalın kalkınmasının, ülkenin kalkınması anlamına geldiğini ifade etti.

Kırsalda üretimin modernleşmesinin, tarımsal üretimin yanı sıra istihdama da büyük ölçüde katkı sağladığını vurgulayan Şahin, "KKDP kapsamında 2021-2025 yılları arasında yapılması planlanan desteklemenin ilkini bu yıl gerçekleştiriyoruz. İlimize 63 milyon liralık yatırım kazandıracağımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Yapılacak olan yatırımların ilimiz ve ülkemiz tarımı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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