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Ekonomi

Kazakistan, Belarus ile petrol sevkiyatını görüşecek

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Belarus'a petrol sevkiyatı görüşmelerini yürütmek üzere bu hafta bir heyetin ülkeye gelmesini beklediklerini bildirdi.

AA04.02.2020  10:32 - Güncelleme: 04.02.2020  10:32

Nogayev, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus devlet petrol şirketi Belneftekhim'den bir heyetin görüşmeler için bu hafta Nur Sultan'a geleceğini belirtti.

Petrol ve petrol ürünleri alanında iş birliği anlaşmasının imzalanması konusu üzerinde çalışıldığına işaret Nogayev, "Anlaşma imzalandıktan sonra Belarus bizden petrol satın alma imkanı elde edecektir. Belarus'un isteği üzerine Kazakistanlı petrol şirketleriyle görüşmeler organize ettik." dedi.

Belarus, geçen yıl aralık ayının sonunda Rusya ile petrol sevkiyatı koşullarında anlaşma sağlayamamış, 1 Ocak itibarıyla Moskova, Belarus'a petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol için yüksek fiyat belirlemesi durumunda alternatif yollar aramak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

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