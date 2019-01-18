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Kazakistan, tahıl ihracatını 307 bin ton artırdı

Kazakistan’ın ulusal gıda şirketi “Prodkorporatsiya”nın geçen yıl 427 bin ton tahıl ihraç ettiği ve bunun 2017 yılına göre 307 bin ton fazla olduğu bildirildi.

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“Prodkorporatsiya”dan yapılan yazılı açıklamada, 2017'de 120 bin ton tahıl ihraç edilirken, geçen yıl bu miktarın 427 bin tona çıktığı belirtildi.

Transkafkasya bölgesine 158 bin ton, Orta Asya’ya 128,4 bin ton, İran’a 110,6 bin ton ve Çin’e 30 bin ton tahıl ihraç edildiği ifade edilen açıklamada, ihracat artışının sezon dışı dönemde tahıl satışlarının şirketin müdahale fonunun stoklarından yapılmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkmenistan ve Transkafkasya ülkelerine satışların yeniden canlandırılmasının da ihracatın artmasına neden olduğu kaydedildi.

“Prodkorporatsiya” ulusal gıda şirketi, ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması, ülke içi tahıl piyasasında istikrarın sağlanması ve ihracatın geliştirilmesiyle ilgili faaliyet gösteriyor.

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