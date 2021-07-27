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Ekonomi

Kazakistan ve Kırgızistan, sınırda ortak ticaret merkezi kurmayı planlıyor

Kazakistan ve Kırgızistan sınırında Alatau Ortak Ticaret Merkezinin faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

AA27 Temmuz 2021 Salı 15:03 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 15:04
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Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Kayrat Torebayev, Kırgız mevkidaşı Mirlanbek Baygonçokov ile başkent Bişkek'te görüştü.

Görüşmede, iki ülke sınırında faaliyete geçirilmesi planlanan Alatau Ortak Ticaret Merkezinin kurulmasına ilişkin süreç ele alındı. Taraflar, görüşmelerin ardından söz konusu sürecin hızlandırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Bunun yanı sıra görüşmelerde, Kazakistan'ın Kırgızistan'a mühendislik, metalürji, gıda, inşaat ve kimyasal ürünler alanında ihracatı artırmaya hazır olduğu belirtildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021'in ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 328,7 milyon dolar olmuştu.

Daha önce Kazakistan ile Özbekistan sınırında da Orta Asya Uluslararası Ticaret Merkezi'nin inşaat çalışmalarının başlatıldığı bildirilmişti.

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