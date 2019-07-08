ÇANAKKALE’Yİ İzmir ve Balıkesir’e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapımı süren ve 45 dakikalık ulaşımı 5 dakikaya düşürmesi hedeflenen iki tünel, 2023 yılında açılarak bölge trafiği rahatlatılacak. Yüksek turizm potansiyeli dolayısıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan bölgedeki Kazdağları rampaları, projenin tamamlanmasıyla sürücülerin ‘korkulu rüyası’ olmaktan çıkacak. Çanakkale’nin İzmir ve Balıkesir ile bağlantısının sağlandığı yolu, bin 200’ü ağır tonajlı olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin araç kullanıyor. Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoldaki yoğunluğu nedeniyle sürücüler için büyük sorun teşkil eden yolda ulaşım, 2023’te tünellerin tamamlanmasıyla rahatlatılacak.

ARALIKSIZ ÇALIŞMA

Tünellerin şantiye şefi Samet Yılmaz, yapımına 2016 yılının haziran ayında başlanan bin 700 metre uzunluğundaki T1 tünelinde kazı işinin tamamlandığını, beton imalatlarının ise yüzde 98’e ulaştığını söyledi. Uzunluğu 4 bin metre olan T2 tünelinde kazı çalışmaları ve beton imalatlarının sürdüğünü belirten Yılmaz, yaklaşık 600 personelle gece ve gündüz vardiyalı olarak günün 24 saati aralıksız çalıştıklarını da sözlerine ekledi.