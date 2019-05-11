20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

KDK'den 'emlak vergisi' kararı

KDK, herhangi bir işte çalışmayan, yaşadığı evden başka bir mülkü de bulunmayan kadının geçmişe dönük ödediği emlak vergilerinin iade edilmesine yönelik tavsiyede bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), herhangi bir işte çalışmayan, yaşadığı evden başka bir mülkü de bulunmayan kadının geçmişe dönük ödediği emlak vergilerinin iade edilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.
 
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kadın, emlak vergisinden muaf olduğunu öğrenmesi üzerine belediyeye başvurdu.
 
Yaşadığı evden başka bir evi bulunmadığını, herhangi bir işte de çalışmadığını belirten kadının başvurusu üzerine emlak vergisi tahakkuk ettirilmesine son verildi. Ancak kadının, geçmişe dönük 5 yıllık emlak vergisinin iade edilmesi talebi reddedildi.
 
Bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran kadın, geçmişe dönük ödediği emlak vergisinin iadesini istedi.
 
KDK, son 5 yılda ödenen emlak vergisinin başvurucuya ödenmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

KARARDAN

Bakanlar Kurulu kararı ile hiçbir geliri olmayan, 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olanların emlak vergisinden muaf olduğunun bildirildiği kararda, belediyenin buna uyarak başvurucuya emlak vergisi tahakkuk ettirmeyi sonlandırdığı belirtildi.
 
Geriye dönük ödenen emlak vergisinin iadesinin ise reddedildiğinin hatırlatıldığı kararda, Vergi Usul Kanunu'nun 118. maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi alınması ve vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesinin vergilendirme hatası olarak nitelendirildiği bildirildi.
 
Kararda, 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan ve hiçbir geliri bulunmayan kişiye sıfır oranlı emlak vergisi oranı uygulanması gerekirken, bu kişiden vergi alınmasının vergilendirme hatası olduğu aktarıldı.
 
Belediyenin, "şikayetçinin geçmiş dönemde yanlış beyanda bulunduğu ve eksik ödeme yaptığı" gerekçesiyle iade işleminin gerçekleştirilemeyeceğine yönelik görüşünde isabet görülmediği kaydedilen kararda, 2013 yılının ocak ayından itibaren kat mülkiyetine geçmiş yapı ile ilgili olarak geçmiş dönemlerde şikayetçi tarafından eksik veya fazla ödeme yapıldığına bakılmaksızın, son 5 yıla tekabül eden emlak vergisi ödemelerinin iade edilmesi gerektiği ifade edildi.

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kadıköy'de korku dolu anlar... İyi haber geldi

Kadıköy'de korku dolu anlar... İyi haber geldi

Trump'tan tehdit: Filistin'e ihanet etmezseniz...

Trump'tan tehdit: Filistin'e ihanet etmezseniz...

Emekli olamayana 601 lira

Emekli olamayana 601 lira

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü

PKK’ya isyan eden Araplara ABD ordusu müdahale etti

PKK’ya isyan eden Araplara ABD ordusu müdahale etti

Türkiye ve dünyada eşi benzeri yok: 1 milyon dolar verdiler satmadı!

Türkiye ve dünyada eşi benzeri yok: 1 milyon dolar verdiler satmadı!

Rezervasyonsuz yola çıkmayın: Doluluk şimdiden yüzde 100'e yaklaştı

Rezervasyonsuz yola çıkmayın: Doluluk şimdiden yüzde 100'e yaklaştı
 

POPÜLER HABERLER

Yer Rusya: İşadamı canını böyle kurtardı

Yer Rusya: İşadamı canını böyle kurtardı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

Kraliyet bebeğine neden Archie adı verildi?

Kraliyet bebeğine neden Archie adı verildi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA