KDV indi satışlar canlandı

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, mobilya sektöründe uygulanan KDV indiriminin sektörü canlandırdığını belirterek, “İndirim işlerimizi canlandırmaya başladı. Satışlarımız geçen aya göre yüzde 30-40 arttı. Bu ay, yeni yıl alışverişlerinin de başlamasıyla daha fazla hissedeceğimize inanıyorum” dedi. Mutlu, yaptığı yazılı açıklamayla mobilya sektörüne ilişkin bilgiler verdi. Mutlu, şunları kaydetti: “Vergi indirimi kararı, tam zamanında alınmış ve bizler için can suyu niteliğinde bir karar oldu. Piyasalardaki durgunluktan öncelikle etkilenen ve lokomotif görevi gören sektörlerin desteklenmesi, bizleri çok mutlu etti.”

ÇÖZÜM ÇOK ÖNEMLİYDİ

“Yaşanan süreçte kamu ve özel sektörün, sorunları birlikte tespit edip çözüm üretmesi de ayrıca önemli bir nokta” diyen Mutlu “Bu şevkle çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya ve ekonomimize katkıda bulunmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının mobilya sektörünü canlandırmak olduğunu dile getiren MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, vergi indiriminin bunda etkili olacağını belirtti. Mutlu “Ancak şunu da belirtmem gerekir ki, mobilya sektörü için bahar ve yaz ayları çok daha önemli bir dönem. Bu bakımdan indirimin 2019 yılı Haziran ayına kadar uzatılması yönündeki talebimizi de dile getirmeden edemeyeceğim” dedi.