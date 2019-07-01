KDV indirimi sürerse 100 bin kişiye iş veririz

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, önceki gün sona eren KDV indiriminin mobilya satışlarındaki muhtemel kaybı engellediğini ve uygulamanın yıl sonuna kadar uzaması gerektiğini belirterek, “KDV indirimi yıl sonuna kadar sürdüğü takdirde mobilyada iç pazarda 50 milyar liralık satışı, ihracatta 4 milyar doları yakalarız. Halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektör ek 100 bin istihdam sağlar” dedi.

4 MİLYARI YAKALARIZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım 2018-30 Haziran 2019 döneminde mobilyada KDV, yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştü. Güleç, indirimli KDV uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, KDV indiriminin 2018’in son 2 ayında yıl genelindeki kaybı telafi ettiğini ancak bu yıl 6 ay boyunca süren indirimden istedikleri verimi elde edemediklerini söyledi. Güleç, “Düğün sezonunun ilk döneminin ramazan ayına ve 9 günlük tatile denk gelmesi ve seçim süreçleri, KDV indiriminden istediğimiz verimi alamamamıza neden oldu. Ancak son 15 gün bizim için çok iyi geçti. Yılın ilk yarısında 2018’in aynı dönemine göre yaşanabilecek kaybı 15 günde telafi ettik” dedi.

Mobilya sektörünün Türkiye için büyük önem arz ettiğini, ülkenin her bölgesinde üreticilerin bulunduğunu aktaran Güleç, mobilyanın 20 sektörü direkt etkilediğini anlattı. Güleç, büyük çoğunluğu KOBİ olmak üzere sektörde 40 bin üreticinin bulunduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: “KDV indirimi yıl sonuna kadar sürdüğü takdirde mobilyada iç pazarda 50 milyar liralık satışı, ihracatta 4 milyar doları yakalarız. Halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektörümüz, ek 100 bin istihdam sağlar. Ayrıca, satışlar kayıt altına girdiği ve gireceği için devletin gelirleri de artar.”

GELİRLER ARTACAK

KDV indiriminin sürmesi gerektiğini vurgulayan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, ayrıca mobilya ham maddelerinde de KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi gerektiğini söyledi. Güleç, “Sürenin uzatılması, hem üretici hem de tüketici için çok olumlu olacak, ekonomimize pozitif yansıyacak. Ayrıca, sektör kayıt altına girdiği için vergi gelirleri de artacak” diye konuştu.