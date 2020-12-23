KDV indirimleri 5 ay daha uzatıldı

23 Aralık 2020 Çarşamba 09:09 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

NTV'de yer alan habere göre, İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edildi.

Banka TL mevduatlardan alınan stopajda uygulanan indirim Mart sonuna kadar sürecek. 6 aya kadar 15’ten 5’e, 1 yıla kadar 12’den 3’e, 1 yıldan uzun 10’dan 0'a.

ÇELTİK VE PİRİNÇTE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Pandemi döneminde temel gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için çeltik ve pirinçte gümrük vergisi oranları düşürüldü.

Cumhurbaşkanı kararıyla çeltikte yüzde 34 olan gümrük vergisi oranı, yüzde 5'e çekildi.

Pirinçte ise yüzde 45 olan gümrük vergisi yüzde 15'e çekildi.

Karar 30 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.