İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5798
  • EURO
    11,1082
  • ALTIN
    554.968
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kelebek Mobilya Yeni Reklam Filminde Nükhet Duru İle Yeni Yuva Kuranlara Mutluluklar Diliyor
Ekonomi

Kelebek Mobilya Yeni Reklam Filminde Nükhet Duru İle Yeni Yuva Kuranlara Mutluluklar Diliyor

Kelebek Mobilya'nın yeni reklam filminde Nükhet Duru, iki ailenin ve gençlerin nişan heyecanına tanıklık ediyor.

28 Ekim 2021 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:41
ABONE OL

Kelebek Mobilya, marka yüzü Nükhet Duru'nun rol aldığı yeni reklam filminde iki ailenin ve genç çiftlerin nişan heyecanına tanıklık ediyor. Nükhet Duru, yeni Kelebek koleksiyonları ile dekore edilmiş salondaki nişan töreninde nişan kurdelesini kesiyor ve evlilik hazırlıkları içinde olan ailelere ve genç çiftlere mutluluklar diliyor. Duru, tüm Kelebek reklamlarında söylediği gibi bir kez daha herkesi yepyeni Kelebeklerle yeniliğe kanat açmaya davet ediyor.

Türk mobilya sektöründe 86'ncı yılını kutlayan ve köklü yapısının yanı sıra yenilikçi ve genç duruşuyla her zaman öncü konumunu koruyan Kelebek Mobilya, 2022 yılına kadar marka yüzü olarak anlaşmasını uzattığı, müzik dünyasının divalarından Nükhet Duru'nun başrolde olduğu yeni reklam filmini yayınladı.

İlk kez 8 Mart Kadınlar Günü için yayınlanan ve sonrasında da herkesi Kelebeklerle yeniliğe kanat açmaya davet eden reklam filmi serisine bir yenisi daha eklendi. Yeni reklam filminde Nükhet Duru'nun güven veren sıcak, samimi ve yüksek enerjisi, Kelebek'in yeni vizyonu ve modernliğiyle bütünleşerek izleyicilerle buluşuyor.

Ajans Ultra tarafından hazırlanan ve Hakan Yonat'ın yönettiği reklam filmlerinde Nünü, nişanlanarak yeni bir hayata adım atan genç çift ve ailelerinin en güzel anlarına tanıklık ediyor.

Reklam Filmi linki:


İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.