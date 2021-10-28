Kelebek Mobilya Yeni Reklam Filminde Nükhet Duru İle Yeni Yuva Kuranlara Mutluluklar Diliyor

28 Ekim 2021 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:41

Kelebek Mobilya, marka yüzü Nükhet Duru'nun rol aldığı yeni reklam filminde iki ailenin ve genç çiftlerin nişan heyecanına tanıklık ediyor. Nükhet Duru, yeni Kelebek koleksiyonları ile dekore edilmiş salondaki nişan töreninde nişan kurdelesini kesiyor ve evlilik hazırlıkları içinde olan ailelere ve genç çiftlere mutluluklar diliyor. Duru, tüm Kelebek reklamlarında söylediği gibi bir kez daha herkesi yepyeni Kelebeklerle yeniliğe kanat açmaya davet ediyor.

Türk mobilya sektöründe 86'ncı yılını kutlayan ve köklü yapısının yanı sıra yenilikçi ve genç duruşuyla her zaman öncü konumunu koruyan Kelebek Mobilya, 2022 yılına kadar marka yüzü olarak anlaşmasını uzattığı, müzik dünyasının divalarından Nükhet Duru'nun başrolde olduğu yeni reklam filmini yayınladı.

İlk kez 8 Mart Kadınlar Günü için yayınlanan ve sonrasında da herkesi Kelebeklerle yeniliğe kanat açmaya davet eden reklam filmi serisine bir yenisi daha eklendi. Yeni reklam filminde Nükhet Duru'nun güven veren sıcak, samimi ve yüksek enerjisi, Kelebek'in yeni vizyonu ve modernliğiyle bütünleşerek izleyicilerle buluşuyor.

Ajans Ultra tarafından hazırlanan ve Hakan Yonat'ın yönettiği reklam filmlerinde Nünü, nişanlanarak yeni bir hayata adım atan genç çift ve ailelerinin en güzel anlarına tanıklık ediyor.

Reklam Filmi linki:



