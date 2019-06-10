26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kenevir üretiminde yerli tohum atağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liflerinden imalat yapılması için üretilmesi yolunda talimat verdiği kenevire ilişkin çalışmalar sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, yerli kenevir tohumu çeşitlerini üretime kazandırmayı ve tescillenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Bu yıl toplamda 12,5 ton yerli kenevir tohumu elde etmeyi hedefliyoruz” dedi. Işıkgece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirmesinin ardından Lifli Bitkiler Projesi kapsamında kenevir üretimiyle ilgili çalışmaların hızlandığını söyledi. Kenevir başta olmak üzere lifli bitkilerden keten, jüt ve ısırganın Türkiye’deki kullanım alanlarının geliştirilmesi, üretiminin yaygınlaştırılması ve üretimi için ihtiyaç duyulan tohumun tedarik edilmesi konularında koordinasyon görevinin TİGEM’e verildiğini belirten Işıkgece, bu kapsamda üniversiteler, tüm ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcileriyle çok paydaşlı katılımla çalıştıklarını anlattı.      

KULLANIMI ARTIRILACAK 

Ayşe Ayşin Işıkgece, amaçlarının öncelikle yerli tohum çeşitlerini üretime kazandırmak ve tescillenmesini sağlamak olduğuna işaret ederek, “Bu çerçevede TİGEM’e bağlı Amasya, Gökhöyük işletmesinde 40 dekar, Antalya, Boztepe işletmesinde 40 dekar olmak üzere 80 dekar alanda yerli kenevir tohumunun ekimini başlattık. Gökhöyük’teki ekimi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başlattı. Ayrıca Samsun, Vezirköprü’de de 26 çiftçi ile sözleşmeli üretim yapıyoruz. Bu yıl toplamda 12.5 ton yerli kenevir tohumu elde etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. 

2020’DE TESCiLLENECEK 

Kenevir sanayisinde bitkiden kumaşa, kağıda dönüşümü sağlayacak tesisleri güçlendirmenin önemine dikkati çeken Işıkgece, ilk etapta tekstil, gıda ve kağıt sanayisine ağırlık verileceğini kaydetti. Işıkgece, TİGEM eliyle ve sözleşmeli üretim modeliyle çoğaltılan yerli kenevir çeşitlerinin 2020’den itibaren sertifikalı tohum tescillerinin yapılacağını da belirterek, 2021’den itibaren üreticilerin sertifikalı tohum ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanacağını sözlerine ekledi. 

İmamoğlu´nun skandal sözlerde bulunduğu görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Makas atarken 4 kişiyi öldürmüştü: Tutuklandı

Makas atarken 4 kişiyi öldürmüştü: Tutuklandı

Binali Yıldırım: Kimse Kürtleri ayrıştırmaya çalışmasın

Binali Yıldırım: Kimse Kürtleri ayrıştırmaya çalışmasın

Metrelerce sürüklendi! Ankara sel can aldı

Metrelerce sürüklendi! Ankara sel can aldı

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

İzlanda'da Milli Takımımıza büyük ayıp

İzlanda'da Milli Takımımıza büyük ayıp

'Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı'

'Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı'

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

Emekliye 368 lira ek ödeme

Emekliye 368 lira ek ödeme

300 kişi yaşıyor! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

300 kişi yaşıyor! Bayramda binlerce kişi ziyaret etti

Bir insanlık dramı! Yosun tutmuş çamurlu suları şap taşıyla temizleyip içiyorlar

Bir insanlık dramı! Yosun tutmuş çamurlu suları şap taşıyla temizleyip içiyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA