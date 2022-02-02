İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Kentsel dönüşüm için devletin sağlayacağı faiz desteğinde limitler artırıldı
Ekonomi

Kentsel dönüşüm için devletin sağlayacağı faiz desteğinde limitler artırıldı

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında kentsel dönüşümde hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere devletin sağlayacağı faiz desteğine esas kredi anapara tutarı limitleri yükseltildi.

Reuters2 Şubat 2022 Çarşamba 08:51 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 08:52
ABONE OL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri; güçlendirme kredisi için 80,000 TL'den 160,000 TL'ye, konut yapım ve işyeri yapım kredileri için 200,000 TL'den 400,000 TL'ye çıkarıldı. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı limiti ise 1 milyon TL'den 2 milyon TL'ye yükseltildi.

Kararla ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi de 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.