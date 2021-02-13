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Ekonomi

Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri yeniden düzenlendi

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 11:24 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 11:24
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6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, "güçlendirme kredisi"nde 50 binden 80 bin liraya, "konut yapım", "konut edindirme", "iş yeri yapım" ve "iş yeri edindirme" kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

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