Kesintisiz ulaşımda sona gelindi! 2 şehir arası mesafe 2 saat 15 dakikaya düşecek

Toros Dağları'nı aşan Eğiste Viyadüğü'nün açılmasıyla Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek. Virajlar ve dik yokuş nedeniyle trafiğin aksadığı Eğiste Deresi geçişi kolaylaşacak

Konya- Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçeleri arasında yapılan ve "Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü" olma özelliğiyle, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz olarak birbirine bağlayacak. Yolun yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2.30 mertebesine düşürecek olan viyadük, böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

Sabah'ın haberine göre; Proje ile mesafe 4 bin 400 metre kısalacak. 12.50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilen duble yollu viyadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek. Viyadüğün hizmete girmesiyle birlikte Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek. Viyadüğün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "26 Kasım günü Sayın Cumhurbaşkanımızı Konya'da misafir edeceğiz. Cumhurbaşkanımız pek çok açılışı gerçekleştirecek. Şehrimize kazandırılmış millet bahçemizin, kentsel dönüşümle ortaya çıkan güzel tablonun hizmete açılması, ulaşım projelerimizden olan Eğiste Viyadüğü ile diğer yol projeleri ve pek çok kamu yatırımlarının toplu açılışı yapılacak" ifadelerini kullandı.



'MUHTEŞEM BİR HİZMET'

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ise, "Her yönüyle çok muhteşem bir hizmet oldu. Vatandaşlarımız Eğiste Deresi'nden zor şartlar altında geçiyordu. Özellikle kış aylarında o bölgede ulaşımın aksaması söz konusuydu. Ancak şimdi hem mesafe kısaldı hem ulaşım kolaylaştı. Vatandaşlarımız da viyadüğü kullanmak için can atıyor" dedi.