Khalaf: Türkiye bizim için önemli stratejik ortağımızdır

Uluslararası Kalkınma Bankası Başkanı Ziad Khalaf, dünyanın önemli bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirterek, Arap dünyası ve Türkiye'nin artık yeni bir yola girdiğini, bu yolun ana temasının da ekonomik işbirliği olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Arap Bankalar Birliği tarafından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi kapsamında "Küresel Jeopolitik Gerilimler Işığında Arap-Türk Stratejik Ekonomik İşbirliği" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Maitha Salem Al Shamsi, Uluslararası Kalkınma Bankası Başkanı Ziad Khalaf, Alternatif Bank Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Şahin Çakmak, Mısır Arap Bilim Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisi Başkanı İsmail Abdul Ghaffar İsmail, Mısır İhracat Kalkınma Bankası Başkanı Ahmed Galal panelist olarak yer aldı.

Oturumda konuşan Al Shamsi, devlet başkanlarının çabaları sayesinde BAE ile Türkiye arasındaki ilişkinin ivmelendiğini belirterek, kazan-kazana dayalı bu ilişkinin bölgesinin kalkınmasına önemli katkılar sunacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkinin sadece ticari bir ilişki olmadığını, müttefiklik seviyesine ulaştığını ifade eden Al Shamsi, stratejik işbirliğinin yıldan yıla güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Al Shamsi, BAE ve Türkiye arasında kültürden tarıma, ulaştırmadan ve teknolojiye uzanan çok kapsamlı işbirliği anlaşmaları imzalandığını hatırlatarak, bu anlaşma ortaklığının ticari ve yatırım ilişkilerinin gelişimine destek olduğunu ifade etti.

Artan ticaret hacmine ek olarak, iki ülkenin üçüncü ülkelerde yaptığı yatırımlarında önemli bir seviyeye geldiğine dikkati çeken Al Shamsi, savunma sanayisindeki ilişkilerin de pekiştirilerek geliştiğini dile getirdi.

- "TÜRKİYE PETROL VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

Uluslararası Kalkınma Bankası Başkanı Ziad Khalaf da toplantının İstanbul'da düzenlenmesinin önemine değinerek, İstanbul'un her zaman doğu ile batı arasında bir köprü olduğunu ifade etti.

Arap dünyası ile Türkiye'nin artık yeni bir yola girdiğini, bu yolun ana temasının da ekonomik işbirliği olduğunu belirten Khalaf, dünyanın önemli bir değişim ve dönüşümden geçtiğini söyledi.

Orta Doğu ülkeleri arasında kalkınma vizyonuyla işbirliği geliştirmenin önemini vurgulayan Khalaf, şunları kaydetti:

"Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nde ilk adımlar atılmış durumda. Bu yeni ekonomik sistemin en temel ögesi olacak, bu açıdan çok önemli bir adım. Biz piyasalardaki rekabet ruhunu biliyoruz. Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, yeni bir döneme girmiş durumda. Jeopolitik değişimlere ayak uydurmaya çalışıyoruz ve dünyanın bildiğiniz üzere bazı zorluklarla karşı karşıyayız. Arap-Türkiye ilişkileri hiçbir zaman bu kadar yakın bir seviyeye ulaşmadı. Körfez ülkeleri ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi çok önemli noktalara ulaştı."

Khalaf, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında dikkati çekici bir performansı olduğunu belirterek, "Ekonomiyi her zaman birleştirir. Kalkınma Yolu Projesi'yle bizim hem petrol hem doğal gaz rezervlerimizim büyük bir kısmı dünyaya açılabilecek. Burada da en önemli ve en güvenilir ve istikrarlı kapı Türkiye'dir. Dolayısıyla, Türkiye bizim için petrol ve enerji sektöründe önemli stratejik ortağımızdır." ifadelerini kullandı.

Mısır İhracat Kalkınma Bankası Başkanı Ahmed Galal da Türk- Arap dünyası arasındaki ticaretin giderek arttığını belirterek, "Türkiye'nin Arap dünyasına olan ihracatı da yılda yüzde 10 büyüyor. Her yıl Türkiye'ye 10 milyon Arap turist geliyor." dedi.

Çeşitli sektörlere birlikte doğrudan ya da dolaylı yatırımlar yaptıklarını da anlatan Galal, "Ancak istediğimiz, arzu ettiğimiz ittifakları henüz kuramadık. Bu zirvenin de amacı bu. Büyüyeceğimiz çok alan var. Afrika ve Asya arasında bir köprüyüz. Türkiye de bizim için bir köprü. Büyümek için inanılmaz bir potansiyel var elimizde." ifadelerini kullandı.

- "BİRİNCİ MESELE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLARAK ÜLKENİN KALKINABİLMESİ"

Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi kapsamında düzenlenen "İklim Riskleri ve Gıda Güvenliği" başlıklı oturum Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilirlik Direktörü Pelin Ataman Erdönmez moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Oturumda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktörü Sahba Sobhani, Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü, Arap İklim Değişikliği Politikaları Merkezi Direktörü Carol Cherfane panelist olarak yer aldı.

Oturumda konuşan Öztop, toplumun belli ihtiyaçları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri olduğunu belirterek, "Bunlara çok önem veriliyor. İklim finansmanı gündemdeki bir numaralı konu, ikincisi de gıda güvenliği bu da çok kritik." dedi. Kuruluş olarak temel gündemlerinin her zaman bu konular olduğunu dile getiren Öztop, risk analizleri, değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Bir nevi katalizör pozisyonda olduklarını belirten Öztop, "Tüm ülkeye, finans sektörüne yetecek kapasitemiz yok, ancak proaktif olma hedefindeyiz. Birinci mesele sürdürülebilir olarak ülkenin kalkınabilmesi. ESG konusu bizim faaliyetlerimizde çok önemli." diye konuştu.

Öztop, "Hala karbon emisyonlarımızı sıfırlamamız konusunda atacağımız adımları hızlı atmıyoruz, bunu hızlandırmamız lazım." dedi.

İslami Kalkınma Bankası ile gıda güvenliği konusunda bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Öztop, deprem bölgelerine öncelik vereceklerini de anlattı.

Halihazırda sadece gıda güvenliği için finansman yapmadıklarını, tarım şirketlerine de teknik danışmanlık ve destek sunduklarını belirten Öztop, gıda güvenliği konusunda 350 milyon dolar ayırdıklarını ifade etti.

Zirve kapsamında Ürdün Arab Bank Üst Yöneticisi (CEO) Randa Sadik'e "Yılın Arap Bankacısı" ödülü verildi.