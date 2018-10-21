Kibirli adam bu kapıdan içeri giremez

Partinin yerel seçim stratejisi ve aday adaylarıyla ilgili durum değerlendirmelerinin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Erdoğan’ın konuşması ise yeni dönem belediye başkan adaylarında aranacak kriterlere yönelik oldu.

OLMASI İSTENEN: TEVAZU

Erdoğan’ın, AK Parti’li belediye başkanlarının sadece ‘hizmet’ konusunda iyi olmalarının yeterli olmayacağına ilişkin uyarısını bir kez daha yaparak, belediye başkanının vatandaşla olan diyaloğunun önemine işaret ettiği kaydedildi. Adayların özellikle ‘halk desteğine sahip olması gerektiğine’ dikkat çeken Erdoğan’ın, başkanların halkın içinde yer alması ve tevazu sahibi olmaları gerektiğini kaydettiği bildirildi.

İSTENMEYEN: KİBİR

Vatandaşa tepeden bakacak adayları kesinlikle istemediğini bir kez daha vurgulayan Başkan Erdoğan’ın, ‘kibir’ konusunun üzerinde özellikle durarak, kesinlikle kibirli kimselerin aday gösterilmemesi gerektiğine işaret ederek, “Babamın oğlu olsa kibirli adam bu kapıdan geçemez. Kibirli adam istemiyoruz. Tevazu sahibi olacak” dediği öğrenildi.