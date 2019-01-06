Kıdem tazminatı 2019 tavanı ne kadar son dakika Kıdem ihbar Kıdem ihbar tazminatı hesaplama ne oldu?

Kıdem tazminatı tavanı 2019 yılı zammı araştırılıyor. Kıdem tazminatı tavanı ne oldu, hesaplama nasıl yapılır? Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak zorunlu. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Vatandaşlar asgari ücret zammının ve Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından hangi ücrete ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Asgari ücret zammı işsizlik ödeneği, doğum, askerlik yurtdışı borçlanmaları, BES'teki devlet katkısı, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Kıdem tazminatı, idari para cezaları, İsteğe bağlı sigorta primleri, Asgari Geçim İndirimi gibi çok sayıda ödemenin de temeli anlamına gelmektedir. Ayrıca enflasyon oranındaki değişiklik de zamları etkiledi. AKŞAM yazarlarından Okan Güray Bülbül yazısında konu ile ilgili gelişmelere yer verdi. Enflasyonun kesinleşmesiyle işçiler için kıdem tazminatının tavanı da arttı. Buna göre 2019'un ilk altı ayı için kıdem tazminatı tavanı 5.996,46 TL olarak uygulanacak. Örneğin 8.9.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş, 15 yıl, 3.600 gün çalışması olan ve brüt maaşı 5.996,46 TL’nin üzerinde olan bir işçi 2018'de bu hakkını kullanmayarak çalıştığı yıl başına 562 TL fayda sağlamış durumda. Bu işçi hakkını bu yıl kullandığında ve 10 yıllık çalışması varsa toplamda 5.620 TL daha fazla kıdem tazminatı almış olacak.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Çalışanların güvencesi niteliğindeki kıdem ve ihbar tazminatı yeni yılda asgari ücrete paralel artacak. Artış yüzde 26 olacak ve 1 yıl çalışması olan net 2538 lira kıdem, 2011 lira da ihbar tazminatı alacak.

Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK’lı) çalışan yaklaşık 20 milyon işçinin güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Alt limiti asgari ücretle belirlenen kıdem tazminatının üst limitini ise memur maaşlarına yapılan zam belirliyor.

AKŞAM yazarlarından Okan Güray Bülbül yazısında konu ile ilgili gelişmelere yer verdi.Aralık enflasyonunun netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocakta %10.19, memur ve emeklileri ise % 10.69 zam alacak. Ayrıca işçilerin kıdem tazminatı tavanı da 5.996 liraya yükseldi.

Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranını etkileyen aralık ayı enflasyonu açıklandı. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0.40 düşmesiyle birlikte temmuz-aralık dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon yüzde 10.19 oldu. 5.5 milyon SSK emeklisi, 76 bin malulen SSK emeklisi, 1.9 milyon SSK’lının hak sahibi (ölüm aylığı alan kişi) ve 91 bin sürekli iş göremezlik geliri alan kişinin hak sahibinin maaşlarına bu aydan itibaren yüzde 10.19 zam yapılacak. Yani toplamda 7 milyon 677 bin kişinin maaşı zamlanacak.

TAVAN YÜKSELDİ, SENE BAŞINA 562 LİRA KAZANÇ

Enflasyonun kesinleşmesiyle işçiler için kıdem tazminatının tavanı da arttı. Buna göre 2019'un ilk altı ayı için kıdem tazminatı tavanı 5.996,46 TL olarak uygulanacak. Örneğin 8.9.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş, 15 yıl, 3.600 gün çalışması olan ve brüt maaşı 5.996,46 TL’nin üzerinde olan bir işçi 2018'de bu hakkını kullanmayarak çalıştığı yıl başına 562 TL fayda sağlamış durumda. Bu işçi hakkını bu yıl kullandığında ve 10 yıllık çalışması varsa toplamda 5.620 TL daha fazla kıdem tazminatı almış olacak.

Bekleyen yüzde 4 kâra geçti

Emeklilik dilekçesini 2018'de değil de bu yıl verecek bir işçi de enflasyonun netleşmesiyle ortalama yüzde 4 daha fazla aylık bağlatacak. 2018'de dilekçe vermekle bu yıl dilekçe vermek arasındaki fark ortalama yüzde 4 oranında maaşlara yansıyacak.

Kıdem tazminatına hak kazanmada bazı ayrıntılar söz konusu.yani normalde işverenin işten çıkarması durumunda ödenen kıdem tazminatı, istifa hallerinde de alınabiliyor. örneğin; erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabiliyor. emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. 8 eylül 1999’dan önce işe girip de 15 yıl sigortalı olan ve en az 3600 günü tamamlayanlar ile 1999’dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler istifa edince kıdeme hak kazanıyor. bunun için SGK'dan ‘yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiştir’ yazısı alınmalı. fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdem alır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

"Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin, son aldığınız brüt ücret 2 bin 500 liraysa, aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorsanız ve işvereniniz sizi işten çıkarttıysa; kıdeminiz 17.500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.Peki, kıdem tazminatının bir limiti yok mu? Var; buna da tavan deniyor ve devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. İşte, bu tutar, 2018 ile birlikte arttı ve 5.001,76 lira oldu. Geçen sene ise bu rakam, 4.732,48 liraydı. Yani bu sene emekli olanlar, geçen seneye oranla tazminatını yüzde 5,6 zamlı alacak. Bu rakam, 1 Ocak-30 Haziran arası için geçerli. Hazirandan sonra kıdem tazminatının tavanı daha da artacak.

Yeri gelmişken, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamasında sıkça yaptıkları bir yanlışa da değineyim. Özellikle yüksek ücretle çalışanlar, aylık ücret ile çalıştıkları yılı çarparak, çıkan rakamı tazminat olarak alacaklarını zannediyor. Oysa tazminata konu olacak tavan aylık bu yıl için 5.001,76 liradır ve bunun üzerinde ne kadar maaş alınırsa alınsın tazminat hesabı 5.001,76 lira üzerinden yapılır. Örneğin, brüt ücretiniz 6 bin lira olsun, işyerinde de 5 yıldır çalışıyor olun. 6 bin liranın 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 30 bin liralık kıdem tazminatı yanlış hesaptır. Doğrusu, 5.001,76 liranın, 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 25.008,8 liradır."

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İş kanununa göre kıdem tazminatı; işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılırken işveren tarafından 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince ödemek zorunda olduğu bir tazminat şeklidir.

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İş Kanunu'nun 17. Maddesinde düzenlenen ihbar süresi, işçi veya işverenin birbirine önceden haber vermesi gereken süreye verilen isimdir. Gerekli bildirimi yapmadan işçinin çıkması ya da işverenin çıkartması durumunda ödediği bedele de ihbar tazminatı denir.

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜREYE GÖRE İHBAR SÜRESİ

– 6 aydan az: 2 hafta, 2 haftalık brüt ücret/14 Gün

– 6 ay-1,5 yıl arası: 4 hafta, 4 haftalık brüt ücret/28 Gün

– 1,5 yıl-3 yıl arası: 6 hafta, 6 haftalık brüt ücret/42 Gün

– 3 yıl ve üzeri: 8 hafta, 8 haftalık brüt ücret/56 Gün

Kıdem tazminatı 2019 tavanı ne kadar son dakika açıklaması araştırılıyor. Kıdem tazminatı hesaplama zam ne oldu? Vatandaşlar kıdem tazminatına zam yapılıp yapılmadığını merak ediyorlar. Asgari ücrete yapılan zam miktarı geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Vatandaşlar bu zam oranının açıklanmasını ardından diğer zam açıklamalarını da beklemeye başladılar. Asgari ücret zammı işsizlik ödeneği, doğum, askerlik yurtdışı borçlanmaları, BES'teki devlet katkısı, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Kıdem tazminatı, idari para cezaları, İsteğe bağlı sigorta primleri, Asgari Geçim İndirimi gibi çok sayıda ödemenin de temeli anlamına gelmektedir. Çalışanların güvencesi niteliğindeki kıdem ve ihbar tazminatı yeni yılda asgari ücrete paralel artış olacak. Artış yüzde 26 olacak ve 1 yıl çalışması olan net 2538 lira kıdem, 2011 lira da ihbar tazminatı sahibi olabilecekler. 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2018’de 20.295 lira olurken bu rakam 2019’da 25.584 liraya çıkacak. Böylece çalışan 5 bin 289 lira daha fazla para alacak. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Çalışanların güvencesi niteliğindeki kıdem ve ihbar tazminatı yeni yılda asgari ücrete paralel artacak. Artış yüzde 26 olacak ve 1 yıl çalışması olan net 2538 lira kıdem, 2011 lira da ihbar tazminatı alacak.

Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK’lı) çalışan yaklaşık 20 milyon işçinin güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Alt limiti asgari ücretle belirlenen kıdem tazminatının üst limitini ise memur maaşlarına yapılan zam belirliyor.

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla taban kıdem tazminatı 2029 liralık asgari ücretin brüt tutarına göre hesaplanırken, her bir yıl için geçerli olan tavan tutar da 1 Temmuz itibarıyla 5434 liraya çıkmıştı. Maaşınız 10 bin lira da olsa tazminat hesabında her bir yıl için 5434 lira baz alınıyor. 3 Ocak’ta enflasyon rakamları açıklanınca bu tavan tutar da artacak. Artış beklentisi yüzde 9-11 arasında.

Yeni yıldan itibaren asgari ücretin yüzde 26.05 artışla 1603 liradan 2020 liraya çıkarılacak olması kıdem tazminatında baz alınan taban tutarın da değişmesi anlamına geliyor. Kıdem tazminatının hesabında son brüt maaş dikkate alınıyor. 2018 boyunca 2029 lira olarak uygulanan asgari ücretin brüt tutarı 1 Ocak itibarıyla da 2558 liraya çıkacak. Yani tazminat da bu oranda zamlanmış olacak.

3453 LİRA FARK VAR

Ortaya çıkan bu artışla 2019 yılı içerisinde iş sözleşmesi feshedilen 5 yıllık bir işçiye net 12 bin 700 lira ödenecek. Bu işçi sözleşmenin feshini öğrendiği gün işi bırakmak zorunda kaldıysa 56 günlük ihbar tazminatı yani 4022 lira daha alacak. Toplamda 5 yıllık çalışanın hak ettiği tazminatlar toplamı vergiler de dahil edildiğinde net 16 bin 722 lira olacak. Aynı işçi bu yıl o tazminatı almış olsaydı tazminatlar toplamı 13 bin 269 lira olacaktı. Fark 3453 lira.

İşte tablo:

Yasaya göre; işveren işçisini işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda. Bunun da süreleri var. Çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ile bir buçuk yıl arasındaysa 4 hafta, bir buçuk yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, üç yıldan fazla olursa 8 hafta önce haber vermek zorunda. Buna ihbar süresi deniyor. Haber vermeden işten atanlar kıdemin yanında ihbar tazminatı da öder.

15 gün çalışan bir işçi de ihbar tazminatına hak kazanır. İşçi de çıkmadan önce işverene ayrılacağını önceden haber vermek zorunda. Haber vermeden ayrılan, bu sefer işverene tazminat öder. İhbar tazminatının hesabında da brüt ücret dikkate alınır. Ama bunda tavan sınırı yok. Örneğin; 4 bin lira brüt maaşı ve 1 yıl çalışması olan işçi, net 3145 lira ihbar tazminatı alır.

Kıdem tazminatına hak kazanmada bazı ayrıntılar söz konusu.yani normalde işverenin işten çıkarması durumunda ödenen kıdem tazminatı, istifa hallerinde de alınabiliyor. örneğin; erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabiliyor. emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. 8 eylül 1999’dan önce işe girip de 15 yıl sigortalı olan ve en az 3600 günü tamamlayanlar ile 1999’dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler istifa edince kıdeme hak kazanıyor. bunun için SGK'dan ‘yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiştir’ yazısı alınmalı. fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdem alır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

"Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin, son aldığınız brüt ücret 2 bin 500 liraysa, aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorsanız ve işvereniniz sizi işten çıkarttıysa; kıdeminiz 17.500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.Peki, kıdem tazminatının bir limiti yok mu? Var; buna da tavan deniyor ve devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. İşte, bu tutar, 2018 ile birlikte arttı ve 5.001,76 lira oldu. Geçen sene ise bu rakam, 4.732,48 liraydı. Yani bu sene emekli olanlar, geçen seneye oranla tazminatını yüzde 5,6 zamlı alacak. Bu rakam, 1 Ocak-30 Haziran arası için geçerli. Hazirandan sonra kıdem tazminatının tavanı daha da artacak.

Yeri gelmişken, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamasında sıkça yaptıkları bir yanlışa da değineyim. Özellikle yüksek ücretle çalışanlar, aylık ücret ile çalıştıkları yılı çarparak, çıkan rakamı tazminat olarak alacaklarını zannediyor. Oysa tazminata konu olacak tavan aylık bu yıl için 5.001,76 liradır ve bunun üzerinde ne kadar maaş alınırsa alınsın tazminat hesabı 5.001,76 lira üzerinden yapılır. Örneğin, brüt ücretiniz 6 bin lira olsun, işyerinde de 5 yıldır çalışıyor olun. 6 bin liranın 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 30 bin liralık kıdem tazminatı yanlış hesaptır. Doğrusu, 5.001,76 liranın, 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 25.008,8 liradır."

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İş kanununa göre kıdem tazminatı; işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılırken işveren tarafından 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince ödemek zorunda olduğu bir tazminat şeklidir.

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İş Kanunu'nun 17. Maddesinde düzenlenen ihbar süresi, işçi veya işverenin birbirine önceden haber vermesi gereken süreye verilen isimdir. Gerekli bildirimi yapmadan işçinin çıkması ya da işverenin çıkartması durumunda ödediği bedele de ihbar tazminatı denir.

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜREYE GÖRE İHBAR SÜRESİ

– 6 aydan az: 2 hafta, 2 haftalık brüt ücret/14 Gün

– 6 ay-1,5 yıl arası: 4 hafta, 4 haftalık brüt ücret/28 Gün

– 1,5 yıl-3 yıl arası: 6 hafta, 6 haftalık brüt ücret/42 Gün

– 3 yıl ve üzeri: 8 hafta, 8 haftalık brüt ücret/56 Gün

Kıdem tazminatı 2019 tavanı ne kadar son dakika açıklaması araştırılıyor. Kıdem tazminatı hesaplama zam ne oldu? Vatandaşlar kıdem tazminatına zam yapılıp yapılmadığını merak ediyorlar. Asgari ücrete yapılan zam miktarı geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Vatandaşlar bu zam oranının açıklanmasını ardından diğer zam açıklamalarını da beklemeye başladılar. Asgari ücret zammı işsizlik ödeneği, doğum, askerlik yurtdışı borçlanmaları, BES'teki devlet katkısı, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Kıdem tazminatı, idari para cezaları, İsteğe bağlı sigorta primleri, Asgari Geçim İndirimi gibi çok sayıda ödemenin de temeli anlamına gelmektedir. Çalışanların güvencesi niteliğindeki kıdem ve ihbar tazminatı yeni yılda asgari ücrete paralel artış olacak. Artış yüzde 26 olacak ve 1 yıl çalışması olan net 2538 lira kıdem, 2011 lira da ihbar tazminatı sahibi olabilecekler. 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2018’de 20.295 lira olurken bu rakam 2019’da 25.584 liraya çıkacak. Böylece çalışan 5 bin 289 lira daha fazla para alacak. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Çalışanların güvencesi niteliğindeki kıdem ve ihbar tazminatı yeni yılda asgari ücrete paralel artacak. Artış yüzde 26 olacak ve 1 yıl çalışması olan net 2538 lira kıdem, 2011 lira da ihbar tazminatı alacak.

Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK’lı) çalışan yaklaşık 20 milyon işçinin güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Alt limiti asgari ücretle belirlenen kıdem tazminatının üst limitini ise memur maaşlarına yapılan zam belirliyor.

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla taban kıdem tazminatı 2029 liralık asgari ücretin brüt tutarına göre hesaplanırken, her bir yıl için geçerli olan tavan tutar da 1 Temmuz itibarıyla 5434 liraya çıkmıştı. Maaşınız 10 bin lira da olsa tazminat hesabında her bir yıl için 5434 lira baz alınıyor. 3 Ocak’ta enflasyon rakamları açıklanınca bu tavan tutar da artacak. Artış beklentisi yüzde 9-11 arasında.

Yeni yıldan itibaren asgari ücretin yüzde 26.05 artışla 1603 liradan 2020 liraya çıkarılacak olması kıdem tazminatında baz alınan taban tutarın da değişmesi anlamına geliyor. Kıdem tazminatının hesabında son brüt maaş dikkate alınıyor. 2018 boyunca 2029 lira olarak uygulanan asgari ücretin brüt tutarı 1 Ocak itibarıyla da 2558 liraya çıkacak. Yani tazminat da bu oranda zamlanmış olacak.

3453 LİRA FARK VAR

Ortaya çıkan bu artışla 2019 yılı içerisinde iş sözleşmesi feshedilen 5 yıllık bir işçiye net 12 bin 700 lira ödenecek. Bu işçi sözleşmenin feshini öğrendiği gün işi bırakmak zorunda kaldıysa 56 günlük ihbar tazminatı yani 4022 lira daha alacak. Toplamda 5 yıllık çalışanın hak ettiği tazminatlar toplamı vergiler de dahil edildiğinde net 16 bin 722 lira olacak. Aynı işçi bu yıl o tazminatı almış olsaydı tazminatlar toplamı 13 bin 269 lira olacaktı. Fark 3453 lira.

İşte tablo:

Yasaya göre; işveren işçisini işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda. Bunun da süreleri var. Çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ile bir buçuk yıl arasındaysa 4 hafta, bir buçuk yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, üç yıldan fazla olursa 8 hafta önce haber vermek zorunda. Buna ihbar süresi deniyor. Haber vermeden işten atanlar kıdemin yanında ihbar tazminatı da öder.

15 gün çalışan bir işçi de ihbar tazminatına hak kazanır. İşçi de çıkmadan önce işverene ayrılacağını önceden haber vermek zorunda. Haber vermeden ayrılan, bu sefer işverene tazminat öder. İhbar tazminatının hesabında da brüt ücret dikkate alınır. Ama bunda tavan sınırı yok. Örneğin; 4 bin lira brüt maaşı ve 1 yıl çalışması olan işçi, net 3145 lira ihbar tazminatı alır.

Kıdem tazminatına hak kazanmada bazı ayrıntılar söz konusu.yani normalde işverenin işten çıkarması durumunda ödenen kıdem tazminatı, istifa hallerinde de alınabiliyor. örneğin; erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabiliyor. emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. 8 eylül 1999’dan önce işe girip de 15 yıl sigortalı olan ve en az 3600 günü tamamlayanlar ile 1999’dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler istifa edince kıdeme hak kazanıyor. bunun için SGK'dan ‘yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiştir’ yazısı alınmalı. fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdem alır.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

"Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin, son aldığınız brüt ücret 2 bin 500 liraysa, aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorsanız ve işvereniniz sizi işten çıkarttıysa; kıdeminiz 17.500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.Peki, kıdem tazminatının bir limiti yok mu? Var; buna da tavan deniyor ve devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. İşte, bu tutar, 2018 ile birlikte arttı ve 5.001,76 lira oldu. Geçen sene ise bu rakam, 4.732,48 liraydı. Yani bu sene emekli olanlar, geçen seneye oranla tazminatını yüzde 5,6 zamlı alacak. Bu rakam, 1 Ocak-30 Haziran arası için geçerli. Hazirandan sonra kıdem tazminatının tavanı daha da artacak.

Yeri gelmişken, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamasında sıkça yaptıkları bir yanlışa da değineyim. Özellikle yüksek ücretle çalışanlar, aylık ücret ile çalıştıkları yılı çarparak, çıkan rakamı tazminat olarak alacaklarını zannediyor. Oysa tazminata konu olacak tavan aylık bu yıl için 5.001,76 liradır ve bunun üzerinde ne kadar maaş alınırsa alınsın tazminat hesabı 5.001,76 lira üzerinden yapılır. Örneğin, brüt ücretiniz 6 bin lira olsun, işyerinde de 5 yıldır çalışıyor olun. 6 bin liranın 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 30 bin liralık kıdem tazminatı yanlış hesaptır. Doğrusu, 5.001,76 liranın, 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 25.008,8 liradır."

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İş kanununa göre kıdem tazminatı; işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılırken işveren tarafından 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince ödemek zorunda olduğu bir tazminat şeklidir.

İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

İş Kanunu'nun 17. Maddesinde düzenlenen ihbar süresi, işçi veya işverenin birbirine önceden haber vermesi gereken süreye verilen isimdir. Gerekli bildirimi yapmadan işçinin çıkması ya da işverenin çıkartması durumunda ödediği bedele de ihbar tazminatı denir.

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜREYE GÖRE İHBAR SÜRESİ

– 6 aydan az: 2 hafta, 2 haftalık brüt ücret/14 Gün

– 6 ay-1,5 yıl arası: 4 hafta, 4 haftalık brüt ücret/28 Gün

– 1,5 yıl-3 yıl arası: 6 hafta, 6 haftalık brüt ücret/42 Gün

– 3 yıl ve üzeri: 8 hafta, 8 haftalık brüt ücret/56 Gün