Kıdem Tazminatı hesaplama nasıl yapılır 2018 Kıdem Tazminatı tavanı net brüt ne kadar? Sorularına yanıt aranıyor. Kıdem tazminatı son dakika haberleri araştırılıyor. Çalışan ve emeklileri yakından ilgilendiren Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Bilindiği üzere Temmuz 2018 itibariyle yeni kıdem tazminatı tavan ücreti 5.434,42 liraya yükseldi peki kıdem tazminatı örnek hesaplaması nasıl kaç yıl çalışanlar kıdem tazminatı alabiliyor, evlenme, askerlik durumunda kıdem tazminatı nasıl oluyor? Sorularının yanıtlarını sorguluyor. 15 yıl sigorta 3600 prim günüyle kıdem tazminatı alma hakkından, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar yararlanıyor. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar da emekli olmadan kıdem tazminatı alabilirler. 1999 yılında emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a yükseltildi. Emeklilik yaşı yükseltilirken çalışanların kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşamaması için bir hak sağlandı. Buna göre, “kısmi emekli aylığı” bağlanabilmesi için gerekli olan, yaş dışındaki koşulları yerine getiren tüm işçiler, kıdem tazminatı alabilirler. İşte merak edilenler star.com.tr'de...

Emekli olmadan kıdem tazminatını almak için bunlar şart

15 yıl sigorta 3600 prim günüyle kıdem tazminatı alma hakkından, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar yararlanıyor. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar da emekli olmadan kıdem tazminatı alabilirler.

1999 yılında emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a yükseltildi. Emeklilik yaşı yükseltilirken çalışanların kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşamaması için bir hak sağlandı. Buna göre, “kısmi emekli aylığı” bağlanabilmesi için gerekli olan, yaş dışındaki koşulları yerine getiren tüm işçiler, kıdem tazminatı alabilirler.

Bu haktan şimdilik sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler yararlanabiliyor. Normalde işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilmek için iş akdinin feshinin haklı bir nedene dayanması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadınların evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi veya emekli olması gerekiyor.

Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler, 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde, istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyorlar.

YAŞI BEKLEYENLER İÇİN

Emekli olmadan kıdem tazminatı alma koşulları, işe ilk defa başlanan tarihe göre değişiyor. İşe giriş tarihine göre, koşullar şöyle:

- 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler: 15 yıl sigorta, 3600 prim günü.

- 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler: 25 yıl sigorta, 4500 prim günü.

- 1 Mayıs 2008'den sonra işe girenler: 25 yıl sigorta, 5400 prim günü.

- 9 Eylül 1999'dan sonra işe girenler: Sigortalılık süresi 25 yılın altında olmakla birlikte 7000 prim gününü tamamlayarak.

Buna göre, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar, 7000 prim gününü tamamladıkları takdirde 2024 yılından itibaren emekli olmadan kıdem tazminatlarını alabilecekler. 7000 prim gününü dolduramayanlar ise 25 yıl sigortalılık süresinin yanı sıra işe başladıkları tarihe göre, 4500 veya 5400 prim gününü doldurdukları tarihten itibaren istedikleri an kıdem tazminatını alarak işlerinden ayrılabilecekler.

SGK'DAN YAZI ALMAK GEREKİYOR

Yaş dışındaki koşulları yerine getirerek kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatına hak kazanıldığına dair yazı almak gerekiyor. SGK'dan gerekli yazıyı alanlar, hangi gerekçeyle olursa olsun istifa ettiklerinde kıdem tazminatı alabilirler.

Bir işte çalışırken, SGK’dan yazı almak suretiyle kıdem tazminatını alıp ayrılmış olanlar, girdikleri ikinci işten ayrıldıklarında da aynı yöntemle kıdem tazminatı alabiliyor. Bu konuda yasada herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

YENİ BİR İŞTE ÇALIŞMAYA ENGEL DEĞİL

15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alarak işten ayrılıp yeni bir işe girmenin önünde hiçbir yasal engel yok. Önceki yıllarda işverenlerin itirazı üzerine Yargıtay dairelerinde işçiler aleyhine kararlar verilmişti. En son 2015 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği içtihat kararıyla konu tartışmalı olmaktan çıktı. Bu karar uyarınca, 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alıp işten ayrılan kişi, yeniden başka bir işte çalışma hakkına sahip bulunuyor.

SGK’DAN YAZI ALMADAN İSTİFA ETMEYİN

Sigortalılık süresi ve prim günü koşulunu yerine getirdiği halde, SGK’dan “Kıdem tazminatını alabilir” yazısını almadan istifa edenler kıdem tazminatı haklarını kaybeder. Yazının, istifa ettikten sonra alınmasının faydası yok.

Nitekim Yargıtay 22. Hukuk Dairesi bu yıl verdiği içtihat kararında, 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiği halde önce istifa edip sonradan SGK’dan yazı alan bir işçinin kıdem tazminatı alamayacağına hükmetti.

HER YIL İÇİN 5 BİN 434 TL’YE KADAR TAZMİNAT

Kıdem tazminatı, aynı işverene bağlı işyerlerinde bir yıl ve üzerinde çalışanlara veriliyor. Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden tazminat ödeniyor. Kıdem tazminatında tavan uygulanıyor ve 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanıyor.

2018 yılı temmuz-aralık döneminde 5 bin 434.42 TL kıdem tazminatı tavanı uygulanıyor. Buna göre, brüt ücreti 5 bin 500 lira olan da 10 bin lira olan da her bir yıl için 5 bin 434.12 TL üzerinden kıdem tazminatı alabiliyor.

(Habertürk)

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek olan emeklilik ikramiyesini geçemez. Dolayısı ile memur maaşlarında ki değişikliğe göre kıdem tazminatı tavanı değişmektedir. 01.07.2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatına esas ücretin yıllık tavan tutarı 5.434,42 lira oldu. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu.

Yüksek maaş alanların kıdemi tavanı geçemiyor

Kıdem tazminatını hesaplamada önemli kriter Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı; senede iki kere revize edilen tazminat tavan tutarı. Çalışana ödenecek kıdem tazminatı, açıklanan bu tavanı geçemiyor. Tavan, özellikle yüksek maaş alanları ilgilendiriyor. Çalışan, 5.434,42 liranın üzerinde kaç para ücret alırsa alsın, kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanıp, ödenir.

Kıdem tazminatı brüt mü net mi nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı brüt üzerinden hasaplanır. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Giydirilmiş ücret demek; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol yardımı, yakacak yardımı gibi ödemeleri içerir ve tazminat hesaplamasında bu ödemelerin tamamı hesaba katılır. Toplam kıdem tazminatı çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanır.

Kıdem tazminatı almak için kaç yıl gerekiyor?

Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. Altını bir kere daha çizeyim, kendi isteği ile istifa edenler tazminata hak kazanamıyor. Elbette istisnai durumlar var bunlar şöyle:

-Erkekler, askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bunun için muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılması gerekiyor.

-Kadınlar, evlendikten sonra bir yıl içinde işinden kendi isteği ile ayrılırlarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

-15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar da kıdem tazminatı alabilirler. Ancak bu haktan sadece 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar yararlanabiliyor.

Kıdem tazminatına örnek: İşyerinde 10 yıldır çalışıyorsunuz ve aylık giydirilmiş brüt ücretiniz ise 2000 lira. Toplam 20 bin lira kıdem tazminatı alırsınız.

Yüksek maaşlı için örnek : Aylık giydirilmiş brüt maaşınız 6.000 liraysa ve 10 yıldır işyerinde çalışıyorsanız; maaşınız, bugünkü kıdem tazminatı tavanı olan 5.434,42 liranın üzerinde olduğundan alabileceğiniz tazminat tutarı (5.434,2 x 10) 54.334,2 lira olacaktır.

KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.