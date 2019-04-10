Kıdem tazminatı reformu 2019 son dakika! Kıdem tazminatı fonu nedir, reformu nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek olan 'Yeni Reform Paketi'ni açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından özellikle kıdem tazminatı reformuyla ilgili açıklamaları vatandaşların dikkatini çekti. Kıdem tazminatı fonu kurulacak ve emeklilik sistemi reforme edilecek.Yapılan açıklamalar da sonra vatandaşlar, Kıdem tazminatı reformu nasıl olacak? Kıdem tazminatı reformu nedir? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte kıdem tazminatı ile ilgili son dakika gelişmeleri

KIDEM TAZMİNATI REFORMU SON DAKİKA!

KIDEM TAZMİNATI FONU KURULACAK, EMEKLİLİK SİSTEMİ REFORME EDİLECEK -Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu sağlanacak. -Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır. YEP kapsamında emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli konulardan birini oluşturacak. -Vatandaşlar emekli olunca “Nasıl geçinirim” diye düşünmeyecekler. -Sistemde biriken fonlar reel sektöre ve ülkemizin büyümesi üzerinde kanalize edilmesini sağlayacağız. Şirketerimiz böylece daha ucuz finansmanla yatırımlarını yapabilecekler. Ek kaynak da oluşturacağız. -Tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığımızı azaltacağız reel sektörde riski 100 milyon lira ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmaları zorunlu hale getirilecek.

Şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecekler. Önümüzdeki süreçte ekonomimize fayda sağlayacak güçlü bir emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Reel sektörde riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmaları zorunlu hale getirilecek. Mali şeffaflık artırılacak.

Vatandaşların kazançlarına göre bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik sistemini yeniden ele alacağız, bununla birilkte kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kurumsal yönetim standartları yükseltilecek. Finansal yönetim kalitesi artırılacak.

Hedefimiz her iki reformu hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu reformları gerçekleştirmek. Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.

Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, çalışanlara, işverenlere, devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacak.

Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin %10'unu bulacaktır. Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvik edilmesini sağlayacak bir yapı FİKKO bünyesinde kurulacak.

Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu kuruyoruz. FİKKO bünyesindeki bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak.

Yerlileşme, ihracat, yüksek katma değerli üretime yönelik alanlara daha fazla teşvik sağlanacak.

Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak. Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak.

YEP'te 76 milyar dolar planlanan tasarrufun 44 milyar lirası devreye alındı. Bütçe hedefini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek.

VERGİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Vergi dönüşümü en önemli reformlardan biri olacak, detaylarını bu yıl içinde geniş kapsamlı sunum ile sunacağımız çalışmanın hazırlıkları sürüyor. Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız. Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz. Yeni vergi mimarimiz istihdam oluşturma hedefinin üzerine oturacak. Kayıtdışılıkla mücade edeceğiz.

mükellef beyanının esas olduğu, sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz, sahte belge ile mücadele için etkin bir yapıyı devreye almış olacağız. Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak. Mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, eksiklikleri anında tespit edeceğiz.

Ulaşmak istediğimiz sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedefi olacak. İhracata dayalı bir ekonomiyi tesis edeceğiz.

İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza'nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.

İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim.

Kayıtlı istihdamı teşvik, kayıtdışılılıkla mücadele reform sürecine katkı sağlayacak.

YARGIDA REFORM

Bir diğer reform alanımız yargı alanı.

Yargı reformunun vizyonu, güven veren ve erişebilir bir adalet sistemi olacaktır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır. Yargı reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalışması devam ediyor. Yargı reformu strateji belgesi yakında bakanımız tarafından açıklanacak.

Lojistik master planı bakanlığımız ve varlık fonumuz tarafından uygulanacak.

Yerli-yabancı tüm paydaşlara kazan-kazan işbirliklerinin gerçekleştirilmesi kurumsal ve uluslararası işbirlikleri ile hayata geçirilecek.

Kısa, orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ihracatın artırılması için uygun strateji ile ilgili adımlar atılacak.

SANAYİDE YERLİLEŞME

Sanayide yerlileşme programı mayıs ayında açıklanacak. Sanayi Bakanlığımız bu program ile ARGE'den yatırım ve ihracata tek pencereden yönetildiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere ilişkin proje yürütülecek.

Etki analizleri ile ihracatta devlet yardımları yeniden düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı ihracatı artırma planlarını ağustos ayında açıklayacak.