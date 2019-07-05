Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur maaş katsayısı da güncellendi. Memur aylık katsayısı 0.130597’den 0.138459’a çıktı. Buna bağlı olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükseldi. Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 60 bin 170 liradan 63 bin 800 liraya çıkacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Kıdem tazminatı tavanı asgari ücretle çalışanları etkilemiyor ancak, ek ödemelerle birlikte aylık brüt ücreti 6 bin 400 lira ve üzerindeki kişileri doğrudan etkiliyor. On yıl hizmeti bulunan asgari ücretli bir kişi işten çıkartıldığında 25 bin 584 lira kıdem tazminatı alabilir.

Buna karşılık, brüt ücreti 6 bin 400 lira olan işçi de 10 bin lira olan işçi de on yıl hizmet karşılığı en fazla 63 bin 800 lira kıdem tazminatı alabilir.

EN AZ BİR YIL ÇALIŞMAK ŞART

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı, işçinin emekli olması, hayatını kaybetmesi, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıkması, işverenin işten atması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi durumunda ödeniyor.