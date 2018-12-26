Kılıçdaroğlu ile dip yapan SGK 2071’e kadar rahat

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Müdürü olduğu dönemde giderlerinin ancak yarısını karşılayabilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) artık geleceğe güvenle bakıyor. Kurumun açığının milli gelire oranı yüzde 0.66’ya kadar inerken yapılan hesaplar, sosyal güvenlik sisteminin 2071’e kadar bir risk içermediğini ortaya koydu. SGK’nın dün yapılan olağan genel kurulunda kurumun geldiği noktayı paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Geldiğimiz nokta itibariyle bugün güçlü ve sürdürülebilir bir sisteme sahibiz” dedi.

80 MİLYONA HİZMET

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin sosyal güvenlik sisteminde gerçekleştirilen büyük değişimin gurur verici nitelikte olduğunu ifade eden Selçuk, AK Parti’nin iktidara gelmesiyle sosyal güvenlik sisteminde önemli açılımlara, başarılara imza atıldığını aktardı. Selçuk, “Yapılan bilimsel hesaplamalarla mevcut sosyal güvenlik sisteminin önemli dışsal bir müdahale olmadığı takdirde 2071 yılına kadar aktüeryal anlamda risk taşımadığını söylemek isterim” dedi.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal güvenlik sistemimiz bugün 22.5 milyon aktif sigortalı, 12.5 milyon pasif sigortalı, 34.8 milyon ‘bakmakla yükümlü’, 10.4 milyon ‘diğer sigortalı’ olmak üzere toplam 80.2 milyon kişiyi hizmet kapsamına almaktayız. Sistemin mali bünyesine baktığımızda ise SGK’daki bütçe açığının GSYH’ye oranı yıllar itibarıyla sürekli iyiye doğru gitmekte. 2008’de yüzde 2.6 seviyesindeyken bu oranın yılın sonunda yüzde 0.66’ya kadar inmesini bekliyoruz. Sosyal güvenlik sistemlerinin mali dengesini belirleyen en önemli parametre diye kabul edilen prim gelirlerinin sağlık hizmetleri ve emekli maaşlarını karşılama oranı ise 2008’de yüzde 64,57 iken, bu yılın sonunda yüzde 75.21’e kadar çıkacak.”