Kılıçlar çekildi! Doğal gaz akışı her an kesilebilir

Finlandiya'nın Iltalehti'ye konuşan hükümet kaynakları, NATO başvurusu nedeniyle Rusya'nın doğal gaz akışını kesebileceğini söyledi.

Gazete, halk arasında Rusya'nın 23 Mayıs'ta doğal gazı kapatabileceğine dair endişelerine dikkat çekti.

Ülkenin Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen geçtiğimiz günlerde, Helsingin Sanomat gazetesine Finlandiya'nın Rusya'nın yeni ruble bazlı gaz ödeme planını kabul etme niyetinde olmadığını söylemişti.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen Perşembe günü Iltalehti'ye verdiği röportajda, doğal gazın kesilebileceğine dikkat çekti.

Finlandiya Parlamento Grubu başkanı Ville Tavio, Finlandiya'nın Moskova'nın yeni ödeme mekanizmasına uymaması durumunda, Finlandiyalı politikacıların çeşitli misilleme biçimleri hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Tavio, gazın kesilip kesilmeyeceğine ilişkin soruya, "Hazırlıklar yapıldı ve bunun gerçekleşmesi bekleniyor." dedi.

DOĞAL GAZ 23 MAYIS'TAN ÖNCE KESİLEBİLİR

Öte yandan başka, bir Parlamento üyesi ve "Şimdi Hareket" partisinin başkanı Harry Harkimo, böyle bir ihtimalın olduğunu doğrularken, kesintinin Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu nedeniyle, 23 Mayıs'tan daha erken bir tarihte gerçekleşebileceğini söyledi.

Harkimo, "Endişelendiğim şey Rusya'nın misillemesi. Doğal gaz almak için ruble ödemediğimizde 23'ünde kesilecekti. Ancak şimdi aynı zamanda NATO'ya karşı bir önlem olarak, her an kesilebilir." dedi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusundaki tartışmalar, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu sırasında Nisan ayı başında yoğunlaştı. İttifakın bazı üyeleri bu fikri destekledi ve Finlandiya Parlamentosu'nun çoğu üyesi katılım lehinde oy kullandı.

12 Mayıs'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niiniste ve Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya katılım başvurusunu onayladılar. İki yetkiliye göre, ülkenin ittifaka girmesi savunma kabiliyetlerini artıracak.

Star Gazetesi