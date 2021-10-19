Kilogramı 300 liradan satılıyor! Yüksek verim bekleniyor

DHA 19 Ekim 2021 Salı 10:34 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:34

Kentte yüksek rakımlı yaylalara ilkbahar aylarında bırakılan karakovan balı hasadına başlandı. Florası, prolin değeri, tadı ve aroması yönünden farklı olan karakovan balının bölgede kilosunun 250 ile 300 TL arasında satışa sunulduğu ve kısa sürede tükendiği belirtildi.

Bitlis'in, arıcılık ve balcılık anlamında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Şube Müdürü Fuat Korkmaz, karakovan varlığı sıralamasında kentin Türkiye'de 2'nci sırada yer aldığını söyledi.

HEM BAL HEM POLEN ÜRETİMİ

Bitlis'te 41 bin 623 karakovan bulunduğunu belirten Korkmaz, "Bunun yanında 117 bin 353 adet fenni kovan dediğimiz kovanımız bulunmaktadır. Bu iki kovan çeşidinden 2020 yılında 954 bin ton bal elde ettik. Bu yıl verimin güzel olmasını bekliyoruz. Bu kovanlardan 55 bin adedi polen tuzaklı kovandır. Bal üretiminin yanında polen üretimi de gerçekleştiriyoruz. Her kovandan yaklaşık 900 gram polen elde etmekteyiz. Toplamda 49 bin 500 gram polen elde etmişiz. Polen piyasada 140 TL'ye alıcı bulmakta. Bunun da Bitlis ekonomisine yaklaşık 7 milyon TL girdi sağladığını söyleyebiliriz. Bu yıl kuraklıkların olmasına rağmen 2 bin tonun üzerinde bir verim bekliyoruz. Bal hasadımız başladı verimli bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bal üreticisi Güven Güngördü ise ekim ve kasım aylarında hasada başladıklarını belirterek, "2 bin 500 rakımlı Bitlis yaylalarında kekik ve geven orijinal karakovan ballarımızı üretiyoruz. Ayrıca bölgemizde dünyadaki endemik bitkiler bulunuyor. Kekik, nane ve birçok çeşit bitki var. Ürünümüz çıktıktan sonra laboratuvara gönderip prolin değerini ölçtüreceğiz. Güzel ve verimli bir hasat dönemi olur inşallah" dedi.