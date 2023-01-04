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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası zamlı memur maaşları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 13:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası zamlı memur maaşları belli oldu
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Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı.

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret desteğini de 400 liraya yükseltme kararı aldıklarını söyledi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu.

2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörüldü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Artışlar neticesinde 2023 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

Tablo 1: 2023 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

UNVANLAR

DERECE

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2022 Temmuz

2023 Ocak

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

15.848

20.724

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

9.707

12.632

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

12.905

18.246

ÖĞRETMEN

1/4

12.276

15.793

BAŞKOMİSER

3/1

15.810

20.873

POLİS MEMURU

8/1

13.747

18.235

UZMAN DOKTOR

1/4

18.853

24.743

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

11.828

15.611

MÜHENDİS

1/4

16.205

21.295

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

10.100

13.142

PROFESÖR

1/4

25.984

34.057

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

15.311

20.139

VAİZ

1/4

12.752

16.615

AVUKAT

1/4

15.485

19.968

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

YÜZDE 30'LUK ZAM SONRASI MEMUR-SEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Mücadelemizle Kamu Görevlileri için Ocak zammı 30%'a yükseltilmiştir . Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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