Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı.

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret desteğini de 400 liraya yükseltme kararı aldıklarını söyledi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu.

2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörüldü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 15,40 olarak gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 artış sağlanması planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Artışlar neticesinde 2023 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

Tablo 1: 2023 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL) UNVANLAR DERECE NET GÖREV AYLIĞI (*) 2022 Temmuz 2023 Ocak ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 15.848 20.724 MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 9.707 12.632 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 12.905 18.246 ÖĞRETMEN 1/4 12.276 15.793 BAŞKOMİSER 3/1 15.810 20.873 POLİS MEMURU 8/1 13.747 18.235 UZMAN DOKTOR 1/4 18.853 24.743 HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 11.828 15.611 MÜHENDİS 1/4 16.205 21.295 TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 10.100 13.142 PROFESÖR 1/4 25.984 34.057 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 15.311 20.139 VAİZ 1/4 12.752 16.615 AVUKAT 1/4 15.485 19.968 (*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

YÜZDE 30'LUK ZAM SONRASI MEMUR-SEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Mücadelemizle Kamu Görevlileri için Ocak zammı 30%'a yükseltilmiştir . Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.