Kira artışı TÜFE’ye göre belirlenecek böylece kiracılar yüzde 10 daha az kira ödeyecek Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre, kira artışı ÜFE yerine TÜFE’ye göre belirlenecek böylece kiracıların yüzde 10 daha az kira ödemeleri hedefleniyor.