Kira faturası düşüyor

Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak tarafından önceki gün açıklanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’ndan (YEP) emlak sektörüne dönük önemli adımlar çıktı. Buna göre, kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek üretici fiyatları (ÜFE) yerine bundan böyle tüketici fiyatları (TÜFE) çerçevesinde belirlenecek. Bilindiği gibi ağustos ayında 12 aylık ÜFE yüzde 18.78, TÜFE ise yüzde 12.61 olarak gerçekleşmişti. Böylece şu an bin lira kira ödeyen bir kiracı ÜFE’ye göre 1.188 lira aylık ödeme yapacak. Ancak YEP’te yer alan TÜFE’ye dönüş için yasal düzenleme gerçekleşirse bin liralık kira için zam dönemi geldiğinde 1.126 lira ödenecek. Kiracının yıllık 744 lira kalmış olacak. Öte yandan, YEP’e göre taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak. Böylece, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değeri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecek. İmar planı revizyonlarıyla oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacak. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yaptığı açıklamada, üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) yüksek artışlara dikkati çekerek, “Çok önemli bir karar, bu sene ÜFE’deki yükselişten dolayı kira artışları yüzde 19’a ulaştı. Vatandaşı koruyacak bir önlem almak gerekiyordu. Artışlarının tüketici fiyatlarına bağlanmasını doğru. Bu ekstra maliyetler kiracıda sıkıntı yaratacaktı” dedi.

YASA GEREKİYOR

ÜFE’deki yüksek artışlar nedeniyle artık ev sahipleri ve kiracıların kira bedellerinde yüzde 10 civarında artış uygulamaya çalıştığını belirten Taylan, ÜFE’deki artışın uzun sürmesi halinde, kira artışlarının bu düzeyde kalmayabileceğini söyledi. Taylan, YEP’teki hedefin, yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tapu harcı % 1’e düşürülsün