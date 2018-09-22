Kira faturası düşüyor
Yeni Ekonomi Programı’na göre, kira artışı artık ÜFE yerine TÜFE artışına göre belirlenecek. Düzenleme ile ağustos enflasyonuna göre konuta aylık bin lira kira ödeyen vatandaşın cebinden yıllık 744 lira daha az para çıkacak.
Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak tarafından önceki gün açıklanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’ndan (YEP) emlak sektörüne dönük önemli adımlar çıktı. Buna göre, kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek üretici fiyatları (ÜFE) yerine bundan böyle tüketici fiyatları (TÜFE) çerçevesinde belirlenecek. Bilindiği gibi ağustos ayında 12 aylık ÜFE yüzde 18.78, TÜFE ise yüzde 12.61 olarak gerçekleşmişti. Böylece şu an bin lira kira ödeyen bir kiracı ÜFE’ye göre 1.188 lira aylık ödeme yapacak. Ancak YEP’te yer alan TÜFE’ye dönüş için yasal düzenleme gerçekleşirse bin liralık kira için zam dönemi geldiğinde 1.126 lira ödenecek. Kiracının yıllık 744 lira kalmış olacak. Öte yandan, YEP’e göre taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak. Böylece, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değeri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecek. İmar planı revizyonlarıyla oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacak. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yaptığı açıklamada, üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) yüksek artışlara dikkati çekerek, “Çok önemli bir karar, bu sene ÜFE’deki yükselişten dolayı kira artışları yüzde 19’a ulaştı. Vatandaşı koruyacak bir önlem almak gerekiyordu. Artışlarının tüketici fiyatlarına bağlanmasını doğru. Bu ekstra maliyetler kiracıda sıkıntı yaratacaktı” dedi.
YASA GEREKİYOR
ÜFE’deki yüksek artışlar nedeniyle artık ev sahipleri ve kiracıların kira bedellerinde yüzde 10 civarında artış uygulamaya çalıştığını belirten Taylan, ÜFE’deki artışın uzun sürmesi halinde, kira artışlarının bu düzeyde kalmayabileceğini söyledi. Taylan, YEP’teki hedefin, yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Tapu harcı % 1’e düşürülsün
YEP’te yer alan taşınmaz değerleme sisteminin de çok önemli bir soruna çözüm getirmesini beklediklerini aktaran Taylan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bu konuda çalışma yaptığını bildirdi. Taylan, bu düzenlemeyi yapmadan önce insanların konutlarını neden gerçek değerinden satmadığının incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bunun sebebi, tapu harçları ve emlak beyan değerlerinin yüksek olması. Bu konuda bir düzenleme yapılmasını toplum da biz de destekleriz. Tapu harçlarının ciddi anlamda düşmesi gerekiyor ki insanlar bu yola tevessül etmesin. Büyük şehirlerde emlak vergi oranları ikiyle çarpılıyor, emlak vergi beyan değerinde çarpanın düşürülmesi gerekiyor. İnsanlar bir gayrimenkul alıp 3 ay sonra satması gerektiğinde ciddi gelir vergisi ödüyor. Gelir vergisiyle de ilgili düzenleme yapılması lazım. Eğer bunlar yapılır ve vatandaşa mağduriyet yaratılmazsa bunu savunuyoruz. Zaten vatandaş da sistemden memnun değil. Tapu harçları, emlak beyan değeri ve gelir vergisi düşürülürse vatandaş güle oynaya gider gayrimenkulünü gerçek satış değerinden gösterir. Vatandaşa ekstra külfet getirmeyecek bir düzenleme yapılması gerekiyor.”
Harç indirimi 1 ay sonra bitiyor
Tapu harçlarının 31 Ekim’e kadar yüzde 3 olarak belirlendiğini anımsatan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan “Harçlar yaklaşık bir ay sonra yeniden yüzde 4 olacak. Harçlar yüzde 1 ve altına kalıcı olarak düşürülmeli” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.