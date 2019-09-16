Kira sertifikasından Türkiye’ye servet yağdı

Hazine ve Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları, 10 yıl içinde yurt içi yerleşiklerden çıkarttıkları kira sertifikalarıyla toplam 85 milyar lira, 2 milyar Euro, 36 bin ton altın ve 12 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Gerçek bir varlık üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eden ve hakkın sahibinin ilgili varlıktan gelir elde etmesini sağlayan sukuk, faizsiz bankacılık prensiplerine göre hareket eden yatırımcı grup için önemli bir alternatif yaratıyor.

KUVEYT TÜRK LİDER

Faizsiz finans sektörüne talebin artması, sektörde kullanılan “İslami tahvil” olarak da adlandırılan sukukun (kira sertifikaları) gelişimine ciddi ivme kazandırdı. Katılım Bankaları Birliği’nin sukuk ihraç verilerine göre, katılım bankalarının 1 Ocak 2010-31 Temmuz 2019 döneminde gerçekleştirdiği 65 milyar 106 milyon liralık kira sertifikası ihracında en büyük pay 21 milyar 68 milyon lirayla Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın oldu. Albaraka Türk Katılım Bankası 12 milyar 367 milyonluk sukuk ihracı gerçekleştirirken, Vakıf Katılım Bankası’nın ihracı 11 milyar 145 milyon liraya ulaştı. Vakıf Katılım Bankası’nı, 10 milyar 967 milyon lirayla Türkiye Finans Katılım Bankası, 8 milyar 904 milyon lirayla da Ziraat Katılım Bankası takip etti. Öte yandan, FETÖ’ye müzahir olan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildikten sonra iflasına karar verilen Asya Katılım Bankası, faaliyet gösterdiği dönemde 654 milyon 230 bin lirayla katılım bankalarının sukuk ihracında yüzde 1’lik dilimde yer buldu. Hazine de kira sertifikalarını altın, Euro, dolar ve lira cinsinden ihraç etti. Hazine, 1 Ocak 2012-31 Temmuz 2019 döneminde toplamda, 32 milyar 381 milyon lira, 2 milyar 403 milyon Euro, 36 bin 456 ton altın ve 8 milyar dolar değerinde kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.