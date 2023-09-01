Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı

Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı.

Artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce ara bulucuya gidecek. Eğer ara bulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak.

Uygulama bugün yürürlüğe girecek.

YARGININ İŞ YÜKÜ AZALACAK

Uyuşmazlıklar; kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanabiliyor.

Anlaşmazlıklar artınca taraflar soluğu mahkemede alıyor, bu da yargının iş yükünü artırıyor.

Bugünden sonra taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, ara bulucuların yolunu tutacak.

ARA BULUCUDA UZLAŞILAMAZSA MAHKEMEYE GİDİLECEK

Ara bulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak.

Zorunlu ara buluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.