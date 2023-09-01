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Ekonomi

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı

Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında yeni bir dönem başlıyor. Ara buluculuk Yasası'ndaki değişiklik yürürlüğe bugün girecek. Ev sahipleri de kiracılar da uyuşmazlıklarına mahkemeden önce ara bulucularda çözüm arayacak.

1 Eylül 2023 Cuma 08:49 - Güncelleme:
Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
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Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı.

Artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce ara bulucuya gidecek. Eğer ara bulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak.

Uygulama bugün yürürlüğe girecek.

YARGININ İŞ YÜKÜ AZALACAK

Uyuşmazlıklar; kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanabiliyor.

Anlaşmazlıklar artınca taraflar soluğu mahkemede alıyor, bu da yargının iş yükünü artırıyor.

Bugünden sonra taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, ara bulucuların yolunu tutacak.

ARA BULUCUDA UZLAŞILAMAZSA MAHKEMEYE GİDİLECEK

Ara bulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak.

Zorunlu ara buluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.

  • Kira uyuşmazlıkları
  • ev sahibi
  • kiracı

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