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''Kiracıdan kiralık'' sistemi yaygınlaştı

Emlakçıların yüksek komisyon ücretini bertaraf etmek için bulunan ‘kiracıdan kiralık’ sistemi yaygınlaştı. İşkolu halini almaya başlayınca emlakçılar tepki gösterdi.

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Türkiye'de artan yerleşik yabancı sayısı, kısa süreli kiralamalar ve öğrenci hareketliliği emlakçılık alanındaki dengeleri değiştirmeye başladı.
 
İlk olarak yabancı öğrenciler arasında moda olmaya başlayan 'kiracıdan kiralık' uygulamaları teknolojinin de etkisiyle hızla yayıldı. Yüksek komisyon ücretlerine alternatif olarak çıkan ve bir dönem popüler olan 'sahibinden kiralık' modelinin yeni bir versiyonu olan sisteme talep her geçen gün artıyor.
 
EMLAKÇI DEVRE DIŞI
 
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; yeni sistem, yüksek emlak komisyonlarını devredışı bırakmayı amaçlıyor. Bu uygulamalar nedeniyle yüzbinlerce konut emlakçıların tekelinden çıkmış durumda. Birçok sosyal medya ve internet sitesi üzerinden sistem yayılıyor. Yerli ve yabancı öğrenciler, turistler hatta Türk vatandaşları sosyal medya üzerinden organize oluyor. Kişiler boşaltmaya karar verdikleri ev ya da işyerlerini internette duyuruya çıkarıyor. Kiracılar, emlakçıların istediğinin çok altında da olsa belli bir para talep edebiliyor.
 
Örneğin, emlakçıdan bir daire kiraladığınızda sizden bir kira bedeli komisyon tahsil ediliyor. Yani, aylık kirası 2.500 olan bir daire için emlakçıya da 2.500 TL vermeniz gerekiyor. 'Kiracıdan kiralık' sisteminde bu rakam en fazla 500 TL oluyor.
 
EV SAHİBİ İÇİN AVANTAJ
 
Birçok kişi bunu bir iş kolu haline getirerek, binlerce kiracı ile toplu anlaşmalar yapıyor. Bu sayede kiracılar da evden çıkarken bir kazanç kapısı fırsatı yakalıyor. Ev sahipleri de daha hızlı ve referanslı kiracı buldukları için sistemi destekliyor.
 

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