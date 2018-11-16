Kiralık tarım arazisine 90 bin çiftçi başvurdu

Kurum, Hazine arazilerinin çiftçiye kiralanması ve satışına ilişkin düzenleme ile şehirlerin hava kalitesinin artırılması konusundaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare Hazine arazisinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanmasını içeren bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Kurum, 10 yıl kiralama sözleşmesinin yapılabildiğini ifade ederek, “10 yılın sonrasında sözleşmesini uzatabiliyor. ‘Ben bu araziyi satın almak istiyorum’ diyorsa da araziyi ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden satın alabiliyor” diye konuştu. Tarımı, çiftçiliği ilgilendiren bu önemli düzenlemeye ciddi bir talep bulunduğunu vurgulayan Kurum, kanuni düzenlemeyle belirlenen başvuru tarihinin uzatılmayacağını söyledi.

ATIK CEZASI 5 KAT ARTTI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin akademik yıl açılış törenine katılan Kurum, ‘Sıfır Atık’ projesinin hızla sürdüğünü belirterek bunun birçok kamu kurum ve kuruluşunda zorunlu hale geleceğini, belediyelerin de süre içinde uygulama zorunluluğuna gireceklerini belirtti. Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesinin de projenin bir parçası olduğunu dile getirerek, “Bunu da Ocak 2019 itibarıyla ücretlendireceğiz. Yıllık yaklaşık 30-35 milyar lira Türk milleti olarak poşet tüketiyoruz. Kişi başı poşet kullanım miktarımız 440 adet” dedi. Kurum ayrıca “Atıkları denize bırakanlara cezayı 5 kat artırıyoruz. 459 mavi bayraklı plajımız var, bunlarla dünya üçüncüsüyüz” açıklaması yaptı.