21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9551
  • 6,6407
  • 244.36
  • 94.153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kırıkkale'deki traktör fabrikasında ilk traktörler banttan indi

Kırıkkale'de, Türkiye-Azerbaycan-Belarus ortaklığında 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan traktör, kule vinç fabrikasında üretilen traktörler banttan indirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırıkkale'nin Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bini kapalı 53 bin metrekare alana sahip fabrikanın ilk bölümü tamamlanarak hizmete açıldı. Fabrikada, 120 ve 200 beygir gücünde 2 traktör modelinin üretimi yapılıyor.
 
Fabrikada, yılda bin 500 traktör üretilmesi hedefleniyor.
 
Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) Türkiye ortağı ve şirket direktörü Kenan Ece, traktör şirketini 2017 yılında kurup devlet teşviğinden yararlandıklarını söyledi.
 
"YILLIK 3 BİN 500 TRAKTÖRE KADAR KAPASİTEMİZ VAR''
 
Fabrikanın temelini 2018 yılı şubat ayında attıklarını belirten Ece, şöyle konuştu:
 
"Allah'a şükürler olsun ki fabrikamızın ilk holünü açtık. 6 traktörün montajını gerçekleştirdik. Şu anda bu traktörlerimizin tescili noktasında müracaatlarımızı yaptık. Bu işlemin tamamlanmasının ardından bir an önce seri imalata geçmeyi düşünüyoruz. İkinci ve üçüncü hollerde de çalışmalarımız devam ediyor. Onların da tamamlanması yaklaşık 3 ayı bulacak. Fabrikamız tam kapasitesiyle çalışmaya başladığında yılda bin 500 traktör üretmeyi hedefliyoruz. Tercihe göre yıllık 3 bin 500 traktöre kadar da kapasitemizi artırabiliriz."
 
Ece, üretilen traktörlerin diğerlerine göre daha az yakıt tükettiğini ancak daha güçlü olduğunu ifade etti.
 
İlk etapta fabrikada 120 beygir ve 200 beygir gücünde iki traktör modelinin üretimi yapılacağına dikkat çeken Ece, "Fabrikamızın ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Ülke kalkınmasının yerelden başladığına inanıyorum. Bu fabrikada ilk olarak bu traktörlerin montajını yapacağız. Daha sonra bu traktörlerin yedek parçalarının yüzde 40-50'sini burada üreteceğiz" dedi.
 
"10 BİN DOLAR DAHA DÜŞÜK OLACAK''
 
Ece, şu anda fabrikada 120'ye yakın kişinin çalıştığını, diğer bölümler açıldıkça bu sayının artacağını dile getirdi.
 
Çiftçilerin az yakan, güçlü ve yedek parça noktasında sorun yaşamadığı traktör talep ettiğini ve kendilerinin de bu yönde çalışmalar yaptığını vurgulayan Ece, şöyle konuştu: 
 
"Traktörlerimizin Türkiye'de çok iyi satacağına eminim. Hedeflerimiz çok büyük. Traktörümüzün fiyatları ise aynı beygir traktörlerden 10 bin dolar daha düşük olacak. Yedek parçada da hiçbir sorunumuz olmayacak. Yakıt konusunda da çok cimri bir traktör. İnşallah çiftçilerimiz memnun kalacak."
 
Ece, fabrikanın, satış, servis, imalat, montaj ve yedek parça ağları ile toplanıldığı zaman 15 bin kişiye yakın kişi için ekmek kapısı olacağını belirtti.

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

Altın mühürlü kapıdan indi, böyle karşıladılar

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

İmam Hatip Ortaokulu'nda patlama meydana geldi

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık
 

POPÜLER HABERLER

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa´da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

3 katlı lüks villaya baskın!

3 katlı lüks villaya baskın!

Avrupa'nın göbeğinde unutulmayan 'Osmanlı' askeri

Avrupa'nın göbeğinde unutulmayan 'Osmanlı' askeri

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA