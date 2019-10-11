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Kırmızı ete zam yok

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kırmızı ete zam yapılacağı yönündeki söylemlerin sektöre zarar verdiğini belirterek, “Ete zam yok. Bir-iki ay da kesinlikle ete zam olmayacak” dedi.

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Yardımcı, Türkiye’de 2016’da 14 milyon 800 bin olan büyükbaş hayvan sayısının geçen sene 17 milyon 42 bin 506’ya ulaştığını söyledi. Yardımcı “Türkiye’de şu anda et sıkıntısı yok. Neye istinaden ‘yüzde 20 zam yapılacak’ diye açıklama yapılıyor. Ete zam yok. Bir-iki ay da kesinlikle ete zam olmayacak.” diyen Yardımcı, kışın köylerden hayvan az indirildiği için 50 kuruş-1 lira zam gelebildiğini dile getirdi. Basında yer alan zam açıklamalarının sektörü olumsuz etkilediğini savunan Yardımcı, şunları kaydetti: “Ete yüzde 20 zam geldiği zaman 32 liraya kesilen danada bir kilo ette 6 lira fark eder. 300 kilo hayvanda bin 800 lira fark yapar. Üretici de 2 bin lira zam gelecek diye malını bekletiyor. Yem veriyor o zaman yağa oturuyor kalitesi düşüyor. İşletmecilerin işine geliyor. Bizde zam yok.”      

YÜZDE 20 İSTEMİŞTİ 

ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan kısa süre önce yaptığı açıklamada, kırmızı ete yüzde 20 zam düşünüldüğünü ancak bu zammın şimdilik bekletildiğini açıklamıştı.

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