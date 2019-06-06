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Kişi başı tasarruflar 15 bin liraya dayandı

Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 artarak 1 trilyon 219,9 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 876 lira oldu.

  • AA
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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,7 arttı ve 1 trilyon 219 milyar 906 milyon 655 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 876 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira düzeyinde bulunuyordu.

Böylece geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 43 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.

- KİŞİ BAŞI TASARRUF 26 İLDE 10 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye'de 15 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk çeyrek sonu itibarıyla 34 bin 823 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 137 lirayla Ankara, 21 bin 569 lirayla Muğla, 19 bin 727 lirayla İzmir, 16 bin 418 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Eskişehir, Trabzon, Zonguldak, Bursa, Nevşehir, Isparta, Çanakkale, Kırşehir, Mersin, Aksaray, Adana, Kocaeli ve Burdur olmak üzere toplam 26 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 851 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 872 lirayla Ağrı ve bin 916 lirayla Şırnak oldu.

- EN YÜKSEK TASARRUF İSTANBUL'DA

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-mart döneminde toplam 524 milyar 708 milyon 431 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın ilk çeyreği itibarıyla 419 milyar 36 milyon 468 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 25,2 artmış oldu. Bu da İstanbul'da kişi başı tasarrufların yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 13 lira arttığını ortaya koydu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 121 milyar 841 milyon 428 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 85 milyar 229 milyon 298 bin lirayla İzmir üçüncü, 39 milyar 836 milyon 700 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 378 milyon 890 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 430 milyon 693 bin lirayla Ardahan, 550 milyon 693 bin lirayla Kilis, 580 milyon 611 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan iller oldu.

İller bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019'un ilk çeyrek sonu itibarıyla şöyle:

İLLER            Ocak-Mart 2019   Ocak-Mart 2018   Fark (%)   
 
ADANA            10.328           8.390            23,1       
ADIYAMAN         3.619            2.765            30,9       
AFYONKARAHİSAR   7.663            5.912            29,6       
AĞRI             1.872            1.475            26,9       
AKSARAY          10.483           7.932            32,2       
AMASYA           6.333            4.923            28,6       
ANKARA           22.137           17.522           26,3       
ANTALYA          16.418           12.242           34,1       
ARDAHAN          4.355            3.160            37,8       
ARTVİN           7.918            5.966            32,7       
AYDIN            13.058           10.298           26,8       
BALIKESİR        12.830           10.368           23,7       
BARTIN           9.578            7.667            24,9       
BATMAN           3.338            2.783            19,9       
BAYBURT          4.605            3.322            38,6       
BİLECİK          6.525            5.018            30,0       
BİNGÖL           3.922            2.717            44,4       
BİTLİS           2.169            1.567            38,4       
BOLU             8.731            6.951            25,6       
BURDUR           10.011           7.787            28,6       
BURSA            12.048           10.065           19,7       
ÇANAKKALE        11.370           8.979            26,6       
ÇANKIRI          6.181            4.370            41,4       
ÇORUM            7.407            5.783            28,1       
DENİZLİ          13.302           10.402           27,9       
DİYARBAKIR       3.496            2.728            28,2       
DÜZCE            6.115            4.810            27,1       
EDİRNE           12.972           10.463           24,0       
ELAZIĞ           6.891            5.421            27,1       
ERZİNCAN         9.287            7.127            30,3       
ERZURUM          3.404            2.767            23,0       
ESKİŞEHİR        12.790           10.222           25,1       
GAZİANTEP        5.810            4.469            30,0       
GİRESUN          8.888            7.350            20,9       
GÜMÜŞHANE        5.828            4.333            34,5       
HAKKARİ          2.027            1.410            43,8       
HATAY            9.642            7.606            26,8       
IĞDIR            4.956            3.847            28,8       
ISPARTA          11.798           9.128            29,2       
İSTANBUL         34.823           27.810           25,2       
İZMİR            19.727           16.421           20,1       
KAHRAMANMARAŞ    4.502            3.511            28,2       
KARABÜK          8.556            6.803            25,8       
KARAMAN          9.476            7.090            33,7       
KARS             4.072            3.165            28,7       
KASTAMONU        7.117            5.560            28,0       
KAYSERİ          9.396            7.455            26,0       
KIRIKKALE        6.151            4.769            29,0       
KIRKLARELİ       12.790           10.425           22,7       
KIRŞEHİR         10.886           7.908            37,7       
KİLİS            3.863            2.811            37,4       
KOCAELİ          10.279           8.133            26,4       
KONYA            7.733            6.077            27,2       
KÜTAHYA          6.559            5.160            27,1       
MALATYA          6.683            5.329            25,4       
MANİSA           8.528            6.516            30,9       
MARDİN           2.888            2.150            34,3       
MERSİN           10.835           8.447            28,3       
MUĞLA            21.569           17.028           26,7       
MUŞ              1.851            1.333            38,9       
NEVŞEHİR         11.868           8.635            37,4       
NİĞDE            6.003            4.531            32,5       
ORDU             6.960            5.292            31,5       
OSMANİYE         4.177            3.309            26,2       
RİZE             8.063            6.138            31,4       
SAKARYA          7.150            5.616            27,3       
SAMSUN           7.745            6.211            24,7       
SİİRT            2.631            2.086            26,1       
SİNOP            8.575            6.571            30,5       
SİVAS            8.167            6.236            31,0       
ŞANLIURFA        2.122            1.678            26,5       
ŞIRNAK           1.916            1.415            35,5       
TEKİRDAĞ         9.961            8.179            21,8       
TOKAT            4.721            3.597            31,3       
TRABZON          12.277           9.895            24,1       
TUNCELİ          14.519           10.946           32,6       
UŞAK             13.669           10.716           27,6       
VAN              2.376            1.993            19,2       
YALOVA           14.092           10.538           33,7       
YOZGAT           7.552            5.688            32,8       
ZONGULDAK        12.048           9.713            24,0       
TOPLAM           14.876           11.833           25,7       

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