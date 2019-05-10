Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'veri ihlali' gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
- AA
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