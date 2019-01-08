KİT taşeron 2019'da ne zaman kadroya geçiyor? KİT taşeron işçilerin maaş ikramiye ve yasal hakları neler olacak? KİT'liler ne zaman kadroya geçecek? Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? 2019 Kit memur zammı ne kadar oldu? 2019 yılında KİT'lere personel alımı nasıl yapılacak? KİT'lerde son durum ne? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Kamu İktisadi Teşebbüslerine 2019 yılında personel alımı yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. Söz konusu 2019 yılında KİT'lerin durumlarının ne olacağı ve kadro durumu itibariyle personel alımlarının nasıl yapılacağı araştırılıyor. KİT'lerin 2019'da personel alımı usulleri belirlendi. KİT'ler ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel 2019'da açıktan veya naklen atanabilecek. Ayrılan personel sayısı belirlenirken emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacak. Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak. KİT taşeron son dakika haberleri ve yeni gelişmeler haberimizde.

KİT çalışanı on binlerce vatandaş kadroya geçmek için gün sayarken, taşerondan kadroya geçen işçiler de ikramiye müjdesini bekliyor. Yılbaşının ve yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte müjdelerin üst üste gelmesi bekleniyor.

TAŞERON İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 2019 yılında yapılacak. Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.

KİT'LİLER NASIL KADROYA ALINACAK?

Kararda kadroya geçişle ilgili şöyle denildi: "KİT ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılanların en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanabilmesi uygulaması 2019'da da devam edecek. Ayrılan personel sayısı belirlenirken emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar göz önünde bulundurulacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılı personel istihdamıyla ilgili olarak Kararda yer alan hükümlere göre, esas itibariyle merkezi yerleştirme ile personel alımı yoluna gidilecek olmakla birlikte, bazı hallerde merkezi yerleştirme usulüne başvurulmayacak.



Personel alımı sınavla yapılacak



İlk defa açıktan atama ile personel alımı, memur kadrolarına ve sözleşmeli pozisyonlara Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte; işçi statüsü için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.



Kamu İktisadi Teşebbüsleri çıkaracakları yönetmelikle, faaliyet alanı itibariyle özel niteliği haiz pozisyonlara, birinci fıkra kapsamı dışında kuramsal sınav ile atama yapabilecek. Bu sınavlara, 70 puandan az olmamak üzere KPSS puan sırası dikkate alınarak belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 10 katından fazla olmamak üzere ilgili teşebbüs tarafından belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun üç katma kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.



Bazı ilave atamalar yapılabilecek



Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ihtiyaç duyulan personel ile AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan personele yönelik talepler ve diğer nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan personel ihtiyacına ilişkin talepler ilave atamalar kapsamında değerlendirilecek.



İlaveten atanacak personel sayısı, 2018 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik, özelleştirme kapsamında istihdam fazlası olarak bildirilenler ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında işe alınanlardan görevden ayrılanlar hariç) %50'sini geçemeyecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığının "2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, teşebbüs içi personel nakliyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde uygulanan, ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanabilmesi uygulaması gelecek yıl da geçerli olacak. Kapsam belirlenirken, bu yıl emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınacak.



Atamalar için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin ve "uygun" görüşü alınacak.





EMEKLİ PERSONEL İSTİHDAMI ŞARTA BAĞLI



Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bakan yardımcılıkları, valilikler, büyükelçilikler, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ve rektörlüklerin de aralarında olduğu bazı pozisyonlar dışında gelecek yıl "emekli" personel istihdamı yapılmayacak.



İlave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri,"Personel Talep Formu" doldurarak gerekçelerini Hazine ve Maliye Bakanlığına veya ÖİB'e bildirecek.



SÖZLEŞMELİ PERSONELE 3 YIL KURALI



Gelecek yıl 1 Ocak'tan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe görev yaptığı kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar ve mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar bu sınırlamanın dışında olacak.



KİT'ler, kurumsal sınavla atama yapabilecek. Bu kapsamda yapılacak atamalar için 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığından "Uygun" görüşü alınan ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik olarak gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2020 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.



Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az 2019-2021 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek.



Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, gelecek yıl ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilecek tutarı aşamayacak. 2020 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2019 yılı için bildirilen tavanın her yıl için yüzde 5'er artırılması yoluyla hesaplanacak.



Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce ayrılan karşılıkla yapılan ödeme tutarları, Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım tavanı kapsamında değerlendirilmeyecek.



"GELİR ARTIRICI, GİDER AZALTICI" ÖNLEMLERE ÖNCELİK



Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu teşebbüslerine gönderilen yatırım ve finansman programında yer alan mali hedef ve tavanlarla birebir uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.



Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek.



KİT'ler, Hazineye aktarılması gereken temettü tutarlarını, 2018 bilançosunun kesinleşmesini müteakip 2 hafta içinde Bakanlığa bildirecek. Kamu işletmeleri, hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolarla Bakanlıkça hazırlanan diğer mali ve mali olmayan tabloları Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemi'nde (KİVİ) belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.





ATIL GAYRİMENKULLER MERCEK ALTINDA



Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl durumdaki gayrimenkullerini tespit ederek Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB'e gönderecek.



Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek, sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla "2018 Yılı Sektör Raporu" hazırlayacak.

Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına veya Türkiye'deki mevzuata uygun hazırlanmış 2017 ve 2018 yıllarına ait bilançolarını, gelir ve nakit akış tablolarını, öz sermaye değişimle kar dağıtım tablolarını Bakanlığa iletecek.

KİT'LİLERİN KADRO ŞARTLARI NELER?

KİT işçilerine yapılacak sınav, daha önceki kadro çalışmasında belirlenen esaslarla aynı olacak. Kararda ayrıca yeni alınacak personelle ilgili bazı yenilikler sıralandı. Buna göre; 2018'de ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personel atanabilecek. 2019'da emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak. İlaveten atanacak personel sayısı, 2018'de ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçemeyecek.

İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER

✔Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

✔ 18 yaşını doldurmak,

✔ En az ortaokul mezunu olmak,

✔ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

✔ Açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

✔ İş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.



KİT TAŞERON İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yapılacak ödemelerin en az 591 Tl olması bekleniyor. Aralık ayında maaşlara gelen vergi dilimi nedeniyle bir önceki taksitlerden daha az ödeme olması bekleniyor. Ücreti fazla olan işçiler daha fazla ikramiye ödemesi alacaklar. Buna göre Brüt ücreti 3 bin 500 tl olan işçi 1.016 tl ilave tediye ödemesi alacak.



İLAVE TEDİYE NE DEMEK?

6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

KİT'liler ne zaman kadroya geçiyor? 2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda KİT'lerin personel alımlarıyla ilgili detaylar da yer aldı. Bu detaylar arasında sayıları 50 bini geçen taşeron personele de müjde çıktı.



Böylece diğer kamu kurumlarındaki taşeron işçilerde olduğu gibi KİT'lerdeki taşeron personel de kamu görevlisi olarak kadroya geçirilecek. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın 8. Maddesinde taşeron işçilerin (hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel) kadroya geçiş süreci de belirlendi. Söz konusu maddede şu ifadeler yer aldı:



"Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

Taşeron personel kadroya geçirilecek



KİT’lerde taşeron firma elemanı olarak çalışanlardan bazıları 2019 yılında işçi kadrosuna geçirilecek.



Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan;



-4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler,



-17 Ekim 2018 tarihinden itibaren yılı içerisinde açılacak olan yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava girebilecek,



-Yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında sürekli işçi kadrosuna atanacak.



Ancak, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanların tamamı 2019 yılında kadroya geçirilmeyecek. Kadroya geçirileceklerin sayısı, KİT’lere tanınan açıktan ve naklen atama ile ilave atama sayı sınırlaması kapsamındaki kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamayacak.