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Kivi meyvesinden Ordu ekonomisine 30 milyon liralık katkı

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Ordulu üreticilerin bu yıl kividen yaklaşık 30 milyon lira gelir elde ettiğinin, bunun Ordu ekonomisine çok ciddi katkı olduğunu söyledi.

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Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da fındıktan sonra üretimi en yaygın ürünün kivi olduğunu, son yıllarda yapılan çalışmalarla üretim miktarının 7 bin tonun üzerine çıktığını belirtti.
 
Türkiye'de kivi üretiminde Yalova'dan sonra Ordu'nun ikinci sırada yer aldığını ifade eden Uzunlar, aroma ve depoya dayanıklılık yönünden ise Ordu kivisinin birinci sırada olduğunu dile getirdi.
 
Uzunlar, bölgede kivi hasadının tamamen bittiğini kaydederek, ürünlerin kilogramının ortalama 4 liradan satışa sunulduğunu aktardı.
 
Hiçbir üreticinin pazarlama noktasında sorun yaşamadığına dikkati çeken Uzunlar, "Daha hasadına başlanmadan önce il dışından gelen manavlar üreticilerle görüşmelerini yaparak kiviyi daldayken satın aldılar. Ordulu üreticilerimiz bu yıl kividen yaklaşık 30 milyon lira gelir elde etti. Bu da Ordu ekonomisine çok ciddi katkı demek." dedi.
 
"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜRETİM MİKTARININ 10 BİN TONU GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"
 
Fındıktan sonra kividen de para kazanan üreticilerin halinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Uzunlar, "Kivi, ilimizde yetiştiriciliğine başlandığı günden bu yana üreticisini hiç üzmedi. Kivi her zaman kazandıran bir ürün oldu. Bunun için kiviye talep de artmaya başladı. Önümüzdeki yıl üretim miktarının 10 bin tonu geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.
 
Türk Patent ve Marka Kurumunca Ordu kivisinin coğrafi işaret olarak tescillendiğini de anımsatan Uzunlar, "Ordulular böylesine önemli bir ürüne bundan sonra da sahip çıkmalıdır. Özellikle üreticilerimize bu noktada çok büyük sorumluluk düşmemektedir. Üreticilerin zirai ilaç kullanımından mutlaka kaçınmaları gerekiyor. Aksi durumda böylesine kıymetli bir ürünümüze zarar veririz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Uzunlar, arazisi müsait üreticilere kivi fidanı dikmelerini önerdi.

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