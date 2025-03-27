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Ekonomi

KKM'de düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 19 milyar 813 milyon lira azalarak 779 milyar 4 milyon liraya düştü.

AA27 Mart 2025 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
KKM'de düşüş devam ediyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 21 Mart haftasında 240 milyar 429 milyon lira artarak 17 trilyon 251 milyar 187 milyon liradan, 17 trilyon 491 milyar 616 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 550 milyar 953 milyon lira artarak 20 trilyon 979 milyar 292 milyon lira oldu.

- TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 161 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 21 Mart itibarıyla 3 milyar 508 milyon lira artarak 2 trilyon 160 milyar 628 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 543 milyar 758 milyon lirası konut, 66 milyar 165 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 550 milyar 705 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 42 milyar 223 milyon lira artarak 2 trilyon 490 milyar 382 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalışla 1 trilyon 880 milyar 55 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 673 milyar 453 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 206 milyar 601 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

- YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 954 milyon lira artışla 347 milyar 656 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 257 milyar 689 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 774 milyon lira artarak 3 trilyon 742 milyar 648 milyon liraya ulaştı.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 19 milyar 813 milyon lira azalarak 779 milyar 4 milyon liraya inerken KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,71'ine geriledi.

  • KKM bakiyeleri
  • düşüş

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