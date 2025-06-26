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Ekonomi

KKM'de düşüş sürüyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 6 milyar 997 milyon lira azalarak 559 milyar 323 milyon liraya düştü.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
KKM'de düşüş sürüyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Haziran haftasında 96 milyar 23 milyon lira artarak 19 trilyon 63 milyar 550 milyon liradan, 19 trilyon 159 milyar 573 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 36 milyar 646 milyon lira artarak 22 trilyon 704 milyar 845 milyon liraya çıktı.

- TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 337 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 20 Haziran itibarıyla 1 milyar 51 milyon lira artarak 2 trilyon 337 milyar 167 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 579 milyar 965 milyon lirası konut, 59 milyar 72 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 698 milyar 130 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 27 milyar 259 milyon lira artarak 2 trilyon 796 milyar 630 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 azalarak 2 trilyon 156 milyar 986 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 738 milyar 152 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 418 milyar 834 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

- YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 124 milyon lira artışla 420 milyar 209 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 307 milyar 531 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 22 milyar 778 milyon lira artarak 3 trilyon 921 milyar 52 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 6 milyar 997 milyon lira azalarak 559 milyar 323 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,46'sı oldu.

  • Kur Korumalı Türk Lirası
  • Mevduat Hesapları
  • Katılma Hesapları

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