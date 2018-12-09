‘KKTC turizmde artık özgür’

Bir toplum düşünün insanlık dışı bir kuşatma ile yaşamaya zorlanıyor. KKTC buna rağmen, tanınma ve kuşatmaya karşı yaşam kalitesini yükseltme mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin en önemli cephesi, kuşkusuz, turizm sektörü…

1.5 MİLYON TURİST ÇEKTİ

“Sayısal teknolojinin devreye girmesi, turizm potansiyelimizi gösteren video çalışmalarının sınır tanımayan youtube gibi alanlarda yer alması, yeni teknolojinin insandan insana ilişkiyi güçlendirmesi büyük bir avantaj yarattı. Turizm tanıtım bütçesinin yüzde 70’ini teknolojik tanıtıma ayırdık, sonuç çok iyi…Akıllı telefonlar, dijital medya, siyasi ambargo dinlemiyor.”

Bu sözler, Antalya’da sohbet imkanı bulduğum KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na ait… Ataoğlu kuşatma altındaki ülkesinin ekonomik rotasını yükseltme telaşında bir devlet adamı…

Ataoğlu’nun şu sözleri önemli: “KKTC’nin uçakla 4 saat mesafesindeki ülkelerin toplam nüfusu 1.5 milyar. Şu anda yatak kapasitesi olarak 25 bin yatağa ulaştık. Bu, bütün engellemelere rağmen yılda yaklaşık 1.5 milyon turist getiriyor. Hedefimiz, 40 bin yatak. Turizmde hak ettiğimizi almakta kararlıyız.” Antalya-KKTC bağlantısında önemli sıçramalar yaşanacağı ve Rum yönetiminin kuşatmasındaki Kıbrıs Türk’ünün daha rahat nefes alacağı açık bir gerçek. Otellerinde yüzde 85 doluluk yakalamış KKTC’yi önümüzdeki dönemlerde daha çok konuşacağız, belli...

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (sağda), Antalya bağlantılı turizm atağında kararlı, bu nedenle, genç meslektaşımız Nazmi Pınar’ı (solda) ikna etmiş, Antalya’da bir KKTC Turizm Temsilciliği’ni yaşama geçirmiş. Bu atak önemli sonuçlar vermeye başladı bile…