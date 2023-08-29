KKTC'nin dünyaya açılan penceresi dünyanın gündeminde: Hayalleri ateşledi

450 milyon avro yatırımla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giren KKTC'nin dünyaya açılan penceresi Yeni Ercan Havalimanı dünya basının gündeminden düşmüyor.

Fransa basını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü olan 20 Temmuz'da açılan KKTC'nin vizyon projesi hakkında "Yeni havalimanı izole Kuzey Kıbrıs'ta beklenmedik hayalleri ateşliyor" başlığını kullandı.



Yarım milyar dolarlık havalimanı terminalinin turizmi canlandırmasının beklendiği ifade edilirken yeni terminalin KKTC'yi uluslararası bağlantı hayalleri kurmaya ittiği belirtildi.

Turizmin kuzey için hayati bir gelir sağladığı vurgulanan haberde "10 milyonluk ziyaretçi rakamı kabaca Larnaka'nın ve güneydeki Baf'taki ikinci uluslararası havaalanının 2022'de idare ettiği rakama eşit olacaktır" denildi.

Fransız basınına konuşan uzmanlar, "Kuzey Kıbrıs'ın aradığı şey herhangi bir yerden doğrudan uçuş değil, Frankfurt, Paris veya Londra'dan doğrudan uçuşlar. Bu da turistlerin kuzeye daha ucuz ve daha kolay erişimini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Adanın çehresini değişecek KKTC Ercan Havalimanı 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Yeni havalimanı daha fazla yolcu kapasitesine sahip olurken daha geniş ve ferah sosyal alanlarla hizmet verecek. 2 bin 755 metrelik mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan Ercan Havalimanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak. Havaalanı, turizme ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.