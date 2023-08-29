İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6266
  • EURO
    28,7356
  • ALTIN
    1639.74
  • BIST100
    7923.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • KKTC'nin dünyaya açılan penceresi dünyanın gündeminde: Hayalleri ateşledi
Ekonomi

KKTC'nin dünyaya açılan penceresi dünyanın gündeminde: Hayalleri ateşledi

KKTC'nin dünyaya açılan penceresi Yeni Ercan Havalimanı'nı gündemine alan Fransa basını, 'Yeni havaalanı KKTC'de hayalleri ateşledi' yorumunda bulundu.

Star Gazetesi 29 Ağustos 2023 Salı 15:13 - Güncelleme:
KKTC'nin dünyaya açılan penceresi dünyanın gündeminde: Hayalleri ateşledi
ABONE OL

450 milyon avro yatırımla yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giren KKTC'nin dünyaya açılan penceresi Yeni Ercan Havalimanı dünya basının gündeminden düşmüyor.

Fransa basını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü olan 20 Temmuz'da açılan KKTC'nin vizyon projesi hakkında "Yeni havalimanı izole Kuzey Kıbrıs'ta beklenmedik hayalleri ateşliyor" başlığını kullandı.

Yarım milyar dolarlık havalimanı terminalinin turizmi canlandırmasının beklendiği ifade edilirken yeni terminalin KKTC'yi uluslararası bağlantı hayalleri kurmaya ittiği belirtildi.

Turizmin kuzey için hayati bir gelir sağladığı vurgulanan haberde "10 milyonluk ziyaretçi rakamı kabaca Larnaka'nın ve güneydeki Baf'taki ikinci uluslararası havaalanının 2022'de idare ettiği rakama eşit olacaktır" denildi.

Fransız basınına konuşan uzmanlar, "Kuzey Kıbrıs'ın aradığı şey herhangi bir yerden doğrudan uçuş değil, Frankfurt, Paris veya Londra'dan doğrudan uçuşlar. Bu da turistlerin kuzeye daha ucuz ve daha kolay erişimini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Adanın çehresini değişecek KKTC Ercan Havalimanı 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Yeni havalimanı daha fazla yolcu kapasitesine sahip olurken daha geniş ve ferah sosyal alanlarla hizmet verecek. 2 bin 755 metrelik mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan Ercan Havalimanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak. Havaalanı, turizme ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.